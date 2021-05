F1, GP Monaco 2021: Hamilton 7°, dovrà rimontare per contenere Verstappen. Mondiale riaperto?

Sabato da dimenticare in casa Mercedes per Lewis Hamilton, costretto a partire domani dalla settima posizione al via del Gran Premio di Monaco 2021, quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fuoriclasse britannico non ha mai trovato il giusto ritmo sul giro secco in questo weekend monegasco, dovendo sempre rincorrere il compagno di squadra Valtteri Bottas e uscendo con le ossa rotte dal Q3.

L’unica magra consolazione del sette volte campione del mondo è legata alla pole position di Charles Leclerc, che potrebbe quindi togliere 7 punti cruciali a Max Verstappen nella corsa verso il titolo iridato. Attualmente Hamilton è leader del campionato con 14 punti di margine sull’olandese della Red Bull, che domani avrà una grande chance per accorciare notevolmente le distanze rispetto al rivale inglese.

Il GP di domani si preannuncia in salita per Lewis, chiamato ad una difficile rimonta per rientrare almeno nella top5 e di conseguenza limitare i danni in ottica Mondiale sul peggior tracciato possibile per chi vuole effettuare dei grandi recuperi in gara.

Sorpassare in pista sarà pressoché impossibile, ma la Mercedes proverà ad inventarsi qualcosa dal punto di vista strategico per consentire al n.44 di guadagnare almeno un paio di posizioni nella girandola dei pit-stop. L’obiettivo del 36enne di Stevenage sarà comunque quello di non commettere errori e portare a casa il maggior numero di punti possibile, nonostante un weekend ormai compromesso in ottica podio e confronto diretto con Verstappen.

