F1, Red Bull parte forte a Montecarlo. Ottimo Sainz, problema al cambio per Leclerc. Risultati FP1

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2021 è andata in archivio con il miglior tempo assoluto di Sergio Perez, capace di fermare il cronometro in 1’12″487 alla guida di una Red Bull che si è confermata estremamente competitiva tra i muri del Principato.

Il messicano ha messo in mostra un buon ritmo per tutto il turno, facendo però la differenza nel finale grazie alla gomma soft più prestazionale rispetto ai suoi diretti inseguitori in classifica. Seconda piazza molto incoraggiante a 119 millesimi dalla vetta con una mescola di svantaggio per lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz, autore di una sessione impressionante fin dai primi giri e macchiata in minima parte da un piccolo errore alle Piscine (toccando le barriere) senza grandi conseguenze.

Molto bene anche Max Verstappen, 3° a 161 millesimi dal compagno di squadra con l’altra Red Bull ma montando gomme medie per il suo miglior giro del mattino. Rivelazione AlphaTauri nelle posizioni di vertice con il quarto posto del francese Pierre Gasly a 442 millesimi dalla testa, utilizzando gomme soft, mentre le Mercedes non hanno brillato particolarmente e accusano almeno mezzo secondo di gap da Perez con una mescola di svantaggio (5° Lewis Hamilton a 0.508, 6° Valtteri Bottas a 0.644).

Completano la top10 Lando Norris con la McLaren, Sebastian Vettel con Aston Martin, Yuki Tsunoda con AlphaTauri e Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo. Da segnalare un errore di guida a metà sessione da parte di Fernando Alonso, che è andato ad appoggiarsi contro le barriere in uscita dall’Antony Noghes danneggiando l’alettone anteriore della sua Alpine e provocando il regime di Virtual Safety Car per qualche minuto.

Weekend subito in salita per il padrone di casa monegasco Charles Leclerc (che tra Formula 2 e Formula 1 non ha mai visto la bandiera a scacchi nel GP di Monaco), costretto a concludere la sua FP1 dopo pochi minuti a causa di un problema alla trasmissione sulla sua SF21.

CLASSIFICA FP1 GP MONACO 2021 F1

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:12.487 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.119 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.161 3

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.442 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.508 7

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.644 6

7 Lando NORRIS McLaren+0.749 3

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.245 3

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.259 3

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.594 3

11 Lance STROLL Aston Martin+1.603 3

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.619 4

13 Fernando ALONSO Alpine+1.718 2

14 Nicholas LATIFI Williams+1.781 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.794 3

16 Esteban OCON Alpine+1.833 4

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.129 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.314 3

19 George RUSSELL Williams+2.353 4

20 Charles LECLERC Ferrari+7.131 1

Foto: Lapresse