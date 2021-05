La Mercedes ha archiviato un Gran Premio deficitario, per non dire disastroso. Lewis Hamilton non è andato oltre la settima piazza, venendo persino sopravanzato sia da Sebastian Vettel che da Sergio Perez, autori di un overtcut nei suoi confronti. È andata anche peggio a Valtteri Bottas, ritiratosi a causa di un problema con la sua ruota anteriore destra al pit-stop, rivelatasi insostituibile. Una domenica da incubo per le Frecce Nere che, in un colpo solo, hanno perso sia la vetta del Mondiale piloti che di quello costruttori. Ecco quanto ha dichiarato il team principal Toto Wolff ai microfoni di Sky Sport F1, Sky Sport UK e ai media finlandesi.

“Sicuramente oggi noi non facciamo festa, ma c’è chi ha avuto una delusione anche peggiore. Penso a Charles, che sabato è andato fortissimo e oggi non ha neppure potuto partire. È stata una cosa terribile per lui, per Monaco e per la Ferrari. Sinceramente oggi mi sento un po’ come Leclerc, triste e frustrato. Almeno noi abbiamo fatto 7 punti, lui neanche uno. Eppure, per la velocità mostrata, avrebbe meritato di vincere”.

Velocità che invece è mancata alle Mercedes. “Il nostro weekend è cominciato male sin da giovedì. Ci è sempre mancata la velocità di punta e quando non si va veloci è praticamente impossibile superare, soprattutto qui a Monaco”.

Cos’è successo a Bottas? “Non lo sappiamo ancora, ci sono diversi fattori che possono portare a una catastrofe del genere. Dobbiamo analizzare con cura quanto accaduto, perché non deve più ripetersi. Non credo che sia colpa del meccanico, è uno dei migliori del team. Peccato, perché senza questo problemi avrebbe avuto modo di salire sul podio. Non so se avrebbe chiuso secondo, ma alla peggio sarebbe arrivato terzo”

Certo è che la notizia è rappresentata dal weekend pessimo di Lewis Hamilton, sovrastato da Bottas sia in qualifica che in gara. “Ho sempre detto che Valtteri va veloce a Monaco, è un circuito che gli piace e quando sei in fiducia vai forte. Lewis invece è partito male e gli è mancata fiducia. Non credo che si innervosirà nel vedere Verstappen davanti a lui nel Mondiale, questo circuito è speciale, è stata una parentesi. Vedremo come andremo a Baku”.

Hamilton via radio si è arrabbiato tantissimo per quanto accaduto durante la corsa. Non solo è rimasto dietro a Gasly, senza riuscire a superarlo ai box, ma addirittura ha perso due posizioni in favore di Sebastian Vettel e Sergio Perez, subendo un doppio overcut. Come si spiega questa strategia? “Abbiamo ritenuto che fosse l’unico modo per permettergli di superare Gasly. Era bloccato dietro di lui. Le sue gomme erano ormai alla frutta e non potevamo ritardare il pit-stop. L’unica possibilità era l’undercut, ma non siamo riusciti a effettuarlo”.

