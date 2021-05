F1, la domenica disastrosa della Mercedes. A Stoccarda incassano un doppio sorpasso in classifica

Dopo un Gran Premio di Spagna autoritario ed estremamente incoraggiante, la Mercedes si rende protagonista di un brutto passo falso a Montecarlo ed è costretta ad incassare un doppio sorpasso molto pesante almeno dal punto di vista psicologico.

Le Frecce d’Argento non hanno mai brillato particolarmente per tutto il fine settimana tra i muretti del tracciato monegasco, ma alcune circostanze avevano comunque messo Valtteri Bottas nelle condizioni di lottare per il successo nel Gran Premio di Monaco 2021, quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

La casa di Stoccarda ha dovuto però fare i conti con un inedito problema al pit-stop (la gomma anteriore destra è rimasta bloccata) che ha costretto il finlandese ad abbandonare anzitempo la corsa, avvicinando ulteriormente Max Verstappen alla vittoria di tappa.

Capitolo a parte per Lewis Hamilton, autore di un fine settimana mediocre e senza acuti, in cui ha comunque avuto una piccola chance di strappare un insperato quarto posto. Questa volta il fuoriclasse britannico non è stato però aiutato dalla buona sorte (Gasly ha difeso la posizione per pochi decimi sull’undercut, rovinando di fatto la strategia Mercedes) e si è dovuto accontentare di un bottino complessivo di 7 punti (settima piazza ed il giro veloce).

Il trionfo di Verstappen ed il contemporaneo quarto posto in rimonta di Sergio Perez hanno reso il pomeriggio di Toto Wolff ancor più amaro, alla luce di un clamoroso sorpasso della Red Bull su Mercedes per appena una lunghezza in testa al Mondiale costruttori. Cambio della guardia anche in vetta al campionato piloti, con Verstappen nuovo leader a +4 su Hamilton.

