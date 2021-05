Max Verstappen ha vinto il GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Tra muretti e barriere del Principato, il pilota della Red Bull si è imposto in maniera perentoria ed è balzato in testa alla classifica generale del campionato. L’olandese ha beneficiato dell’assenza forzata di Charles Leclerc, il quale non si è presentato in pole-position a causa di alcuni problemi meccanici sulla Ferrari (si parla del semiasse destro dopo l’incidente di ieri in qualifica).

Alle spalle del nuovo leader del Mondiale si è piazzato uno strepitoso Carlos Sainz, eccellente secondo con l’unica Ferrari che è riuscita a disputare questo appuntamento in Riviera. Lo spagnolo, scattato dalla terza piazzola dopo il forfait del compagno di squadra, ha tenuto un ottimo ritmo nelle prime battute di corsa, restando molto vicino a Verstappen e a Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes ha cercato di tallonare l’olandese, poi è rientrato ai box per la sosta prevista e ha dovuto fare i conti con dei problemi con la gomma anteriore destra che non si riusciva a sfilare, venendo costretto al ritiro.

A completare il podio è stato il britannico Lando Norris, ottimo terzo con la McLaren e bravo a usufruire delle criticità riscontrate da chi originariamente lo precedeva sullo schieramento di partenza. Quarto posto per l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez. Lewis Hamilton si è reso protagonista di un pessimo weekend e ha concluso in settima posizione. Il sette volte Campione del Mondo ha concluso come aveva incominciato, ma in gara ha subito il sorpasso di un indemoniato Sebastian Vettel (quinto con la Aston Martin) e non è riuscito a superare Pierre Gasly (sesto con la AlphaTauri).

Lewis Hamilton, che ha litigato con gli uomini della Mercedes dopo la qualifica di ieri, ha perso il primo posto in classifica generale e dovrà archiviare al più presto questa battuta d’arresto nel GP più glamour della stagione. A completare la top-10 sono stati Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine) e Antonio Giovinazzi (al primo punto stagionale al volante della Alfa Romeo). Kimi Raikkonen e Fernando Alonso sono rimasti fuori dalla zona punti, rispettivamente undicesimo con Alfa Romeo e tredicesimo con Alpine.

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Monaco 2021, la classifica e i risultati con tutti i tempi della quinta tappa del Mondiale F1 disputata a Montecarlo.

ORDINE D’ARRIVO GP MONACO F1 2021

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Sergio Perez (Red Bull)

5. Sebastian Vettel (Aston Martin)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Lance Stroll (Aston Martin)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

12. Daniel Ricciardo (McLaren)

13. Fernando Alonso (Alpine)

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15. George Russell (Williams)

16. Nicholas Latifi (Williams)

17. Nikita Mazepin (Haas)

18. Mick Schumacher (Haas)

Ritirato Valtteri Bottas (Mercedes)

Non partito Charles Leclerc (Ferrari)

RISULTATO E CLASSIFICA GP MONTECARLO F1 2021

