F1 su TV8, GP Monaco 2021: orari, programma in chiaro, diretta qualifiche, streaming

Oggi, sabato 22 maggio, si svolgeranno le prove libere 3 e le qualifiche del GP di Monaco di F1. A Montecarlo, come da tradizione, il venerdì è stato trascorso nel più assoluto riposo per i piloti, che hanno effettuato FP1 e FP2 giovedì. Non è mancato, tuttavia, il lavoro per ingegneri e meccanici, impegnati nel ricercare le correzioni e migliorie necessarie agli assetti delle macchine. Di sicuro le strade del Principato offrono sempre uno spettacolo suggestivo, a maggior ragione dopo la cancellazione forzata del 2020. Peraltro sugli spalti saranno presenti anche i tifosi, che potranno occupare il 40% dei posti disponibili: gradualmente si sta tornando verso la normalità.

Chi sogna il colpo gobbo a Montecarlo è la Ferrari. Giovedì le Rosse hanno dato letteralmente spettacolo, peraltro sia sul giro secco sia in proiezione passo gara. Charles Leclerc, dopo aver saltato le FP1 a causa di un problema tecnico, ha concluso la giornata addirittura al comando, precedendo il compagno di squadra Carlos Sainz di 112 millesimi. La SF21 sembra trovarsi alla perfezione sul tracciato di Monaco, dove trazione e telaio contano in misura maggiore rispetto alla potenza del motore, tallone d’Achille della vettura di Maranello (anche se in questo senso sono stati compiuti dei progressi evidenti rispetto alla scorsa annata).

“Ho ancora margini di miglioramento, ma forse Red Bull e Mercedes ne hanno ancora di più“, aveva spiegato giovedì Charles Leclerc. Cauto anche il team-principal Mattia Binotto: “Sogniamo, ma con realismo. Leclerc può fare molto bene in qualifica“. Ieri Sainz si è lasciato cullare dai sogni: “Voglio diventare il miglior pilota del mondo, per questo sono alla Ferrari“.

La terza sessione di prove libere del GP di Monaco 2021 scatterà alle 12.00 e durerà 60 minuti, così come le qualifiche che inizieranno nel pomeriggio, alle 15.00 per la precisione. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in tv su SkySport Uno e SkySport F1, mentre le qualifiche saranno disponibili in diretta gratis ed in chiaro anche su TV8. Dunque le FP3 saranno messe in onda solo in pay-tv.

PROGRAMMA GP MONACO 2021, SABATO 22 MAGGIO

Ore 12.00 Prove libere 3 – Diretta tv SkySport1, SkySport F1; diretta streaming su SkyGo e NowTV

Ore 15.00 Qualifiche – Diretta tv SkySport1, SkySportF1, TV8; diretta streaming su SkyGo, NowTV e TV8.it

COME VEDERE LE QUALIFICHE DEL GP DI MONTECARLO SU TV8

Sabato 22 maggio

Ore 12.00 Prove libere 3 – Nessuna copertura in chiaro

Ore 15.00 Qualifiche – Diretta gratis e in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre

RISULTATI E CLASSIFICA PROVE LIBERE MONTECARLO

1 Charles LECLERC Ferrari1:11.684 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.112 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.390 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.397 3

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.423 4

6 Lando NORRIS McLaren+0.695 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.814 4

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.024 3

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.062 3

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.298 3

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.381 3

12 Fernando ALONSO Alpine+1.491 3

13 Lance STROLL Aston Martin+1.511 3

14 Esteban OCON Alpine+1.515 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.573 5

16 George RUSSELL Williams+1.825 3

17 Nicholas LATIFI Williams+1.909 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.723 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team– 3

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.145 1

Foto: Lapresse