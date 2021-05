F1, pioggia a Montecarlo nella notte. Ma le FP3 saranno su pista asciutta

I protagonisti della massima formula potrebbero incontrare un’asfalto umido nei primi minuti delle FP3 del Gran Premio di Monaco, previste per le 11.00. La pioggia di questa notte ha lasciato i propri segni sulle strade di Montecarlo che, prima della F1, stanno accogliendo la seconda prova sprint del week-end della FIA F2.

La principale categoria che segue il ‘Circus’ sta utilizzando delle gomme da bagnato, le uniche disponibili in queste condizioni. Il passaggio delle vetture asciugherà il circuito e non dovrebbero esserci problemi per i piloti del Mondiale.

Questa mattina vivremo gli ultimi giri prima delle qualifiche che si terranno questo pomeriggio a partire dalle 15.00. La Ferrari è attesa a confermarsi dopo gli ottimi segnali del giovedì con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz.

La Rossa insegue la prima pole-position dal 2021, un risultato che manca da oltre un anno. L’occasione è da non perdere in un circuito unico in cui sorpassare è praticamente impossibile e la posizione sulla griglia di partenza conta più di qualsiasi altro evento.

Foto: LaPresse