Antonio Giovinazzi conquista la decima piazza nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Il pugliese regala emozioni tra i muretti di Montecarlo al termine di una sessione perfetta, la migliore della stagione dopo parecchie delusioni.

Il portacolori dell’Alfa Romeo scatterà alle spalle della Red Bull del messicano Sergio Perez domani nel quinto impegno stagionale. L’italiano si è distinto nella Q2 in cui ha beffato per pochissimi millesimi il francese Esteban Ocon (Alpine), undicesimo questo pomeriggio.

Per l’italiano si tratta della miglior prestazione in carriera in questo particolare circuito, il best lap in questa stagione. Giovinazzi ha mostrato la sua soddisfazione al termine della giornata odierna, consapevole che domani potrebbe raggiungere la zona punti. Il ritmo mostrato dal nostro connazionale e dal finnico Kimi Raikkonen è buono alla vigilia di un evento in cui la strategia è fondamentale.

L’ex protagonista della FIA F2 con Prema dovrà difendere la decima piazza da un possibile ritorno dell’Alpine del francese Esteban Ocon e della McLaren dell’australiano Daniel Ricciardo, sulla carta in pista con delle vetture più performanti.

Ad aiutarlo potrebbe essere la conformazione della pista. Come sappiamo è quasi impossibile passare tra i muretti di Montecarlo, una tracciato che non perdona il minimo errore. Giovinazzi, 19° nell’unica apparizione con la F1 in questo circuito, potrebbe raccogliere i primi punti del 2021, una prestazione che darebbe morale dopo la sfortuna delle ultime corse.

