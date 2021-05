F1, pagelle GP Monaco 2021: Verstappen non sbaglia nulla, Sainz consistente, bravo Giovinazzi

Il Gran Premio di Monaco 2021 si è concluso con la seconda vittoria stagionale di Max Verstappen su Red Bull, davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e alla McLaren di Valtteri Bottas. Solo 7° il campione in carica Lewis Hamilton, mentre Valtteri Bottas si è dovuto ritirare per un problema al pit-stop. Di seguito le pagelle del GP Monaco 2021 di F1:

PAGELLE GRAN PREMIO MONACO 2021 – F1

Max Verstappen (Red Bull) 9 Questa volta non si lascia sfuggire l’occasione (dopo il forfait del pole-man Leclerc) ed è sostanzialmente perfetto. Aggressivo in partenza nel chiudere la porta a Bottas, intelligente e solido nella gestione della leadership su un tracciato che rende quasi impossibili i sorpassi in pista. Leader del Mondiale per la prima volta in carriera.

Carlos Sainz (Ferrari) 8 Miglior weekend da quando è arrivato a Maranello e primo podio della carriera con la Rossa. Risultato assolutamente meritato, alla luce di un passo estremamente competitivo dalle prove libere alla bandiera a scacchi del GP odierno.

Lando Norris (McLaren) 8 Secondo podio dell’anno in cinque gare e terza piazza provvisoria nel Mondiale piloti. Oggi il britannico è stato bravo nei momenti clou della corsa, resistendo nel finale al forcing di Perez e portando a casa un risultato preziosissimo per il team di Woking. Si toglie anche la soddisfazione di doppiare il compagno di squadra Ricciardo.

Sergio Perez (Red Bull) 8,5 Bella reazione dopo un sabato disastroso. Il messicano si conferma un animale da gara (e dei circuiti cittadini) e, anche grazie ad una strategia ottimale del muretto box Red Bull, balza clamorosamente dal 7° al 4° posto dopo il pit-stop. La sua prestazione consente al team austriaco di superare Mercedes nel Mondiale costruttori.

Sebastian Vettel (Aston Martin) 9 Eletto “Driver of the Day” dai fan, il tedesco torna a ruggire ed entra finalmente in zona punti quest’anno con uno splendido 5° posto in rimonta. L’ex ferrarista gestisce le gomme a inizio gara, poi spinge come un forsennato nel momento cruciale e riesce a scavalcare Hamilton e Gasly con un overcut millimetrico.

Pierre Gasly (AlphaTauri) 7 Di gran lunga il miglior risultato stagionale del francese e del team italiano con sede a Faenza. 6° posto di grande valore, considerando le difficoltà del compagno di squadra esordiente Yuki Tsunoda (16°, voto 4), tenendosi dietro per tutto il GP la Mercedes di Hamilton.

Lewis Hamilton (Mercedes) 5,5 Tutto nasce dalle difficoltà del sabato. Quando parti in quarta fila a Montecarlo è impossibile avere ambizioni di gloria, anche se guidi una Mercedes, ma oggi il 7 volte campione iridato poteva sicuramente limitare i danni e restare in testa al Mondiale. Un possibile quarto posto (andato poi a Perez, che inizialmente si trovava alle spalle di Lewis) è sfumato per pochi decimi, con il britannico che non è riuscito a superare Gasly con l’undercut lasciando per strada punti pesanti.

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 7 Weekend solidissimo per l’azzurro, che si sblocca portando finalmente l’Alfa Romeo a punti dopo cinque tappe con un 10° posto. Il ritmo del pugliese era molto buono anche oggi, ma una strategia non ottimale gli ha precluso la possibilità di arrivare addirittura 8°.

Foto: Lapresse