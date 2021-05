F1, cosa succede se Charles Leclerc sostituisce il cambio? Ferrari penalizzata

La Ferrari è in apprensione per la monoposto di Charles Leclerc. Il monegasco ha conquistato la pole position del GP di Monaco 2021 grazie a un giro stellare, ma nel secondo tentativo è andato a sbattere contro le barriere in uscita dalla chicane delle Piscine. Un grave errore del padrone di casa, che si è schiantato contro il guard-rail con il muso e la parte destra della sua vettura. Il giovane del Principato e tutta la Scuderia di Maranello sono ora in apprensione, perché si teme per l’integrità del cambio della macchina.

Una prima verifica non ha evidenziato gravi danni, ma la Ferrari ha comunicato che soltanto domani mattina verrà presa una decisione definitiva riguardo alla sostituzione o meno del cambio. Lo stesso Charles Leclerc ha dichiarato che non dormirà stanotte, il team principal Mattia Binotto ha affermato di essere preoccupato. La pole-position strappata dall’alfiere del Cavallino Rampante è dunque minacciata concretamente. Per quale motivo? Cosa rischia Charles Leclerc se dovesse montare una nuova scatola del cambio?

Il regolamento prevede una penalizzazione di cinque posizioni sulla griglia di partenza, dunque il monegasco scatterebbe in sesta posizione. Sarebbe una vera e propria beffa, perché dopo più di un anno in apnea la Rossa era riuscita a riemergere e il suo primo pilota era riuscito a mettere la Ferrari davanti a tutti, tra l’altro su un tracciato dove è estremamente difficile effettuare dei sorpassi: a Montecarlo scattare dalla pole-position assicura spesso e volentieri la vittoria della gara. Vedere sfumare tutto questo per un errore in qualifica sarebbe davvero un peccato. Ulteriori novità arriveranno domattina.

COSA ACCADE A CHARLES LECLERC SE SOSTITUISCE IL CAMBIO?

Retrocessione di cinque posizioni sulla griglia di partenza, dunque Charles Leclerc dovrà abbandonare la pole position e scatterà dalla sesta posizione. Davanti a tutti partirebbe Max Verstappen, affiancato da Valtteri Bottas. In seconda fila Carlos Sainz con l’altra Ferrari e la McLaren di Lando Norris, in terza fila Pierre Gasly (AlphaTauri) e appunto Leclerc. Lewis Hamilton resterebbe settimo.

Foto: Lapresse