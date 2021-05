F1, tutte le pole position di Charles Leclerc: magia con la Ferrari a Montecarlo

Dopo quasi un anno e mezzo di digiuno, la Ferrari torna finalmente in pole position con Charles Leclerc in occasione del Gran Premio di Monaco 2021, valevole per il quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Rossa si è reso protagonista di una qualifica strepitosa, culminata con il miglior tempo assoluto del Q3 e con un violento impatto contro le barriere in uscita dalla chicane delle Piscine.

Il nativo del Principato si conferma così un grande specialista del giro secco, cogliendo l’ottava pole position della carriera nel corso della sua quarta stagione nella massima serie automobilistica globale (la terza in Ferrari). Le 7 precedenti affermazioni al sabato di Leclerc sono arrivate tutte nella stagione 2019, ovvero al primo anno in quel di Maranello, consentendogli di chiudere quel Mondiale con più pole di chiunque altro (davanti a Bottas e Hamilton con 5).

Charles ha dimostrato tutto il suo potenziale per la prima volta con la Ferrari in occasione delle qualifiche di Sakhir 2019, al secondo weekend di gara della sua vita in Rosso, rifilando 3 decimi al compagno di squadra Sebastian Vettel e alla Mercedes di Lewis Hamilton in Q3.

Tre mesi più tardi, il nativo del Principato classe 1997 si è ripetuto sui saliscendi del Red Bull Ring aggiudicandosi la pole nel GP d’Austria, prima di rendersi protagonista di una strepitosa sequenza di 4 partenze al palo consecutive in Belgio (con 7 decimi di margine su Vettel), Italia, Singapore e Russia. L’ultima gioia di quel campionato si materializzò poi a Città del Messico in maniera anomala, ereditando la pole position in seguito alla penalizzazione inflitta a Max Verstappen per non aver rispettato il regime di bandiere gialle durante il suo ultimo giro veloce.

Foto: Lapresse