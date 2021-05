Kimi Raikkonen chiude appena fuori dalla zona punti il suo Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale 2021 di Formula Uno e, soprattutto, alle spalle di Antonio Giovinazzi. Ancora una volta, quindi, il pilota pugliese, ha saputo tagliare il traguardo di una gara davanti all’ex campione del mondo 2007, con una Alfa Romeo che oggi ha dato la sensazione di raccogliere meno di quanto seminato, anche perchè la strategia non ha aiutato.

“Non è stato il pomeriggio più redditizio per me quello odierno – spiega il pilota finlandese al sito ufficiale della scuderia Alfa Romeo – ci siamo spostati di alcuni posti in avanti rispetto alla partenza ma, per il resto, non è successo molto altro. Più o meno quello che succede spesso qui. Abbiamo mostrato un buon passo gara e questo dovrebbe aiutarci nelle prossime gare, ma qui a Monaco sorpassare è troppo difficile anche se hai un grosso vantaggio sul passo rispetto a chi ti precede. Non è una soddisfazione clamorosa, ma possiamo comunque essere contenti che la squadra abbia segnato il suo primo punto della stagione”.

Foto: Lapresse