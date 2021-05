Lewis Hamilton non è riuscito ad andare oltre un deludente settimo posto nel GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Montecarlo. Il sette volte Campione del Mondo è stato superato in classifica generale da Max Verstappen, vincitore nel Principato e ora a +4 sul britannico.

L’alfiere della Mercedes ha analizzato ai microfoni di Sky Sport F1: “No, la scuderia non ha sottovalutato la monoposto di Faenza, ne avevamo già parlato nel briefing prima del via. Sapevamo che sarebbe potuto succedere, per cui dovevamo anche trovare una contro-mossa per evitarlo. Io non ci posso fare nulla, anche se avessi superato Gasly, sarei poi rimasto bloccato da un’altra vettura”.

Lewis Hamilton ha proseguito:“Onestamente non voglio parlarne troppo, penso sia più importante ragionare su cosa è successo e fare in modo che non si ripeta più. Abbiamo ancora moltissima strada da fare”. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni del Campione del Mondo.

VIDEO DICHIARAZIONI LEWIS HAMILTON GP MONACO F1 2021

Foto: Lapresse