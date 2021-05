Nel giorno in cui il tedesco Sebastian Vettel centra il quinto posto, l’Aston Martin vede andare a punti nel GP di Monaco anche il canadese Lance Stroll, che si classifica ottavo. A fine gara il pilota, che era partito 13°, ha parlato al sito ufficiale della scuderia.

Così il canadese: “Entrambe le vetture a punti a Monaco segnano una buona giornata per il team. Abbiamo messo in atto un’ottima strategia e raccolto alcuni punti meritati per il nostro duro lavoro. Non è stato facile correre con le gomme dure nel primo stint, soprattutto all’inizio, ma sono stato in grado di lanciarmi bene in traiettoria“.

Prosegue il compagno di squadra di Sebastian Vettel: “Questo ci ha dato una rampa di lancio per il resto della gara, che ha preso vita più tardi nello stint mentre spingevamo per rendere praticabile l’overcut o per essere pronti nel caso in cui la Safety Car fosse uscita“.

Conclude il nordamericano: “Alla fine abbiamo guadagnato tre posizioni grazie all’overcut e abbiamo avuto anche un buon ritmo fino alla fine. Stiamo ancora imparando in ogni gara e possiamo essere orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto oggi. Lavoreremo duramente per mantenere questo slancio a Baku“.

Foto: LaPresse