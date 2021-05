Mattia Binotto tira un grande sospiro di sollievo dopo le qualifiche del Gran Premio di Montecarlo. La Ferrari ha archiviato il miglior tempo con Charles Leclerc e il quarto con Carlos Sainz, realizzando la miglior prestazione dalla fine del 2019 a oggi. Sicuramente una boccata d’ossigeno dopo l’orrendo 2020. Ecco quanto ha dichiarato il team principal del Cavallino Rampante ai microfoni di Sky Sport F1 al termine delle qualifiche.

“C’è un po’ di apprensione per la vettura di Charles, che adesso controlleremo, soprattutto il cambio. Carlos è amareggiato perché era convinto di poter fare meglio, e ne sono convinto anche io. Probabilmente ha trovato un po’ di traffico nel giro d’uscito, ma a parte tutto siamo contenti di come sta andando il weekend, indipendentemente dal risultato della qualifica. La vettura si è rivelata velocissima su questo tracciato e i due piloti si sono dimostrati a molto agio”.

“In ottica gara saranno fondamentali la partenza e il pit-stop, come di consueto a Monaco. Quindi bisognerà capire come sarà l’usura delle gomme nel momento della sosta. Non è scontato avere Verstappen alle spalle dopo la prima curva, però in tanto partiremo davanti. Sono convinto che si possano raccogliere punti pesanti domani”.

“Quando si potrà capire l’entità dei danni sulla vettura di Charles? Dobbiamo smontare tutto il posteriore, verificare le sospensioni e il semiasse, dando attenzione al cambio e al differenziale. Non ho visto il telaio danneggiato, ma quello che preoccupa è il cambio.

“Cosa abbiamo trovato in più su questa pista? La macchina si comporta molto bene nelle curve a bassa velocità, quindi è una vettura che riesce sviluppare carico in queste condizioni. Probabilmente rispetto ad altri ci manca ancora qualcosa nella medio-alta velocità, però con queste sospensioni sui cordoli a bassa velocità siamo davvero competitivi. È comunque un buon presagio per il resto della stagione”.

“Charles ha detto pochissimo in radio, era anche imbarazzato quando l’ho incrociato in pit-lane. Però dobbiamo essere contenti per una bella pole, abbiamo un bel risultato di squadra e ci concentreremo per domani. Carlos ha detto di avere il passo di poter vincere? Lui ha sempre fatto bene a Montecarlo, mi piace come si sta integrando con la squadra e sappiamo di poter contare su di lui per il resto della stagione. Domani farà del suo meglio, per noi l’importante sarà raccogliere quanti più punti possibile”

Foto: La Presse