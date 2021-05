Una brutta ora di qualifiche per il britannico Lewis Hamilton a Montecarlo, sede del quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito del Principato il sette volte iridato, leader del campionato, non ha mai trovato la velocità attesa e il suo settimo posto a 0″749 dalla pole-position della Ferrari del monegasco Charles Leclerc la dice lunga, come anche la differenza con il suo compagno di squadra Valtteri Bottas (terzo).

Un risultato, dunque, deludente per Lewis che domani dovrà limitare i danni su di una pista dove superare è molto complicato: “Un riscontro molto negativo, tutto quello che avevamo pianificato ieri non ha funzionato. Nei fatti, le decisioni prese sull’assetto hanno portato a peggiorare il feeling con la macchina e nelle qualifiche siamo indietro“, la considerazione amara di Hamilton ai microfoni di Sky Sport.

E dunque si prospetta una gara difficile per l’asso nativo di Stevanage in una situazione un po’ anomala rispetto agli ultimi tempi, visto quanto fatto dalla Rossa: “Non sono sorpreso da quello che ha fatto la Ferrari. Solitamente, sanno far funzionare bene le gomme soprattutto nel time-attack, mentre in gara fanno più fatica. Non hanno la miglior power unit del lotto, ma complessivamente la loro macchina è buona“, ha aggiunto Lewis.

A questo punto, non resta che attendere quel che accadrà domani a partire dalle ore 15.00 con il via del GP di Monaco.

Foto: LaPresse