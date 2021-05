Lewis Hamilton è veramente deluso al termine del suo Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale 2021 di F1. Per il sette volte campione del mondo si è andato a chiudere un fine settimana dalle forti tinte grigie. Male in qualifica, non certo bene nemmeno oggi in gara. Settimo al via, settimo all’arrivo, nonostante i ritiri di Charles Leclerc e Valtteri Bottas.

Come se non bastasse, poi, il Re Nero è stato “beffato” dalla Alpha Tauri di Pierre Gasly che lo ha preceduto al traguardo, una eventualità che, a quanto pare, l’inglese aveva ampiamente previsto assieme al suo team. “No, la scuderia non ha sottovalutato la monoposto di Faenza, ne avevamo già parlato nel briefing prima del via – spiega piccato ai microfoni di Sky Sport – Sapevamo che sarebbe potuto succedere, per cui dovevamo anche trovare una contro-mossa per evitarlo. Io non ci posso fare nulla, anche se avessi superato Gasly, sarei poi rimasto bloccato da un’altra vettura”.

Nel complesso, tuttavia, il weekend monegasco non ha visto una Mercedes ai suoi soliti livelli. Come si può spiegare? “Onestamente – lunga pausa – non voglio parlarne troppo, penso sia più importante ragionare su cosa è successo e fare in modo che non si ripeta più. Abbiamo ancora moltissima strada da fare”.

Il rivale numero uno del sette volte iridato, Max Verstappen, e la Red Bull hanno messo un punto molto importante in questa occasione. “Sinceramente preferisco concentrarmi su di noi e sul fatto che non abbiamo svolto un buon lavoro. Per cui sarà importante fare meglio la prossima volta e fare in modo che non ci sia un motivo per ripetere quanto combinato oggi”.

Foto: Lapresse