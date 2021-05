Sorrisi e apprensione. Sono sentimenti contrastanti quelli che si stanno vivendo a Montecarlo in Ferrari dopo quanto accaduto nel corso del time-attack. Alla fine della fiera, è arrivata una pole-position sul circuito cittadino più celebre, sede del quinto round del Mondiale 2021 di F1. Un riscontro che mancava alla Ferrari da 1 anno 6 mesi e 28 giorni, vale a dire dal GP del Messico, dove fu Charles Leclerc a centrare la p.1

Lo stesso Charles ha messo a frutto lo strepitoso feeling con la pista di casa realizzando il miglior crono odierno di 1’10″346. Un risultato valso l’ottava pole per lui in carriera e la 229esima partenza al palo per la Rossa che non poteva fregiarsi di ciò sulle strade del Principato dal 2017, quando fu il finlandese Kimi Raikkonen a centrare questo target.

C’è però un punto interrogativo. Nei fatti, Leclerc ha ottenuto questo tempo prima di andare a sbattere con la sua SF21 contro il rail all’uscita della chicane della Piscina. Un crash che ha causato la bandiera rossa, congelando di fatto la classifica. Da capire se l’impatto contro le barriere abbia avuto delle ripercussioni.

In prima battuta, non sembrano esserci danni sul telaio, mentre si hanno maggiori timori sulla scatola del cambio. In caso di rottura, si renderebbe necessaria la sostituzione e da regolamento ciò costerebbe cinque posizioni in griglia e sarebbe un brutto colpo per il Cavallino Rampante.

A questo punto si attendono notizie dalle verifiche tecniche per capire in quale stato effettivo sia la monoposto del monegasco.

Foto: LaPresse