LIVE Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: Demare per il poker, Sagan cerca il bis a Rimini

LA TAPPA DI OGGI PORTO SANT’ELPIDIO-RIMINI: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA

LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2020

L’ANALISI DEL DIRETTORE SU VINCENZO NIBALI

MAURO VEGNI: “NON CI ARRENDIAMO AL COVID, FACCIAMO DI TUTTO PER ARRIVARE A MILANO”

VINCENZO NIBALI: “LE GAMBE HANNO RISPOSTO IN SALITA, SENSAZIONI POSITIVE”

QUALI SARANNO LE PROSSIME SALITE DEL GIRO D’ITALIA?

COSA SUCCEDE CON I TAMPONI DEL GIRO D’ITALIA? I PROSSIMI TEST E TUTTI GLI SCENARI. DIKTAT: ARRIVARE A MILANO

DOMENICO POZZOVIVO E UN SUPER SHOW. SI STACCA, RIENTRA E ATTACCA. E IL SOGNO PODIO…

JOAO ALMEIDA FA SEMPRE PIU’ PAURA: FIN DOVE PUO’ ARRIVARE? A VALDOBBIANE PUO’ FARE IL VUOTO

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SAGAN

LE PAGELLE DELLA TAPPA DI OGGI

TUTTE LE CLASSIFICHE DEL GIRO D’ITALIA

VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLA TAPPA

PETER SAGAN: “HO DATO SPETTACOLO”

DOMENICO POZZOVIVO: “SONO STATO SFORTUNATO, MA SONO RIENTRATO CON UN BUON PASSO”

JOAO ALMEIDA: “NEL FINALE CI HO PROVATO E HO GUADAGNATO, STO BENE”

JAKOB FUGLSANG: “UNA GIORNATA SFORTUNATA, MA C’E’ MOLTA STRADA DA FARE”

16.19 E’ stata una tappa bellissima. Speriamo di cuore che questo Giro arrivi fino a Milano, perché ci regalerebbe grandi emozioni. Grazie per averci seguito ed un saluto sportivo a tutti.

16.16 La nuova classifica generale:

1 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 39:38:05

2 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:34

3 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:43

4 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 0:57

5 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:01

6 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:15

7 HINDLEY Jai Team Sunweb 1:19

8 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:21

9 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:36

10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 1:52

11 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 2:20

12 ZAKARIN Ilnur CCC Team 2:27

13 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 2:39

14 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 2:45

15 PEDRERO Antonio Movistar Team 2:58

16 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 4:42

17 SAMITIER Sergio Movistar Team 5:25

18 KNOX James Deceuninck – Quick Step 5:32

19 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 6:13

20 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale 6:21

16.15 Almeida è sempre più un chiaro pretendente per la vittoria finale. Oggi non solo ha conquistato i 4″ di abbuono, ma addirittura tentato la stoccata sul Muro conclusivo di Tortoreto! Altro che difendersi…

16.12 Facciamo un breve riassunto. Pozzovivo ha avuto un problema meccanico prima del penultimo Muro. Ha perso una quarantina di secondi. Non solo è rientrato, ma ha addirittura attaccato sul Muro finale: un numero che ci ha impressionato! Fuglsang ha forato nella discesa conclusiva ed ha chiuso a 1’15” dal gruppetto degli uomini di classifica. Sagan, dopo aver fortemente voluto la fuga, ha vinto da campione, dando letteralmente spettacolo e vincendo in solitaria. Pello Bilbao ci ha provato con coraggio, guadagnando addirittura 40″ su Almeida, salvo venire ripreso a 5 km dall’arrivo. Nibali, dal proprio canto, è sempre rimasto vigile: oggi doveva correre in difesa e lo ha fatto egregiamente.

16.10 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 100 80 4:01:56

2 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 40 50 0:19

3 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 20 35 0:23

4 SWIFT Ben INEOS Grenadiers 12 25 ,,

5 HINDLEY Jai Team Sunweb 4 18 ,,

6 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 15 ,,

7 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 12 ,,

8 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 10 ,,

9 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 8 ,,

10 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 6 ,,

11 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 5 ,,

12 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 4 ,,

13 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 3 ,,

14 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 2 ,,

15 KANGERT Tanel EF Pro Cycling 1 0:50

16 ZAKARIN Ilnur CCC Team ,,

17 PEDRERO Antonio Movistar Team ,,

18 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers ,,

19 DENZ Nico Team Sunweb 1:38

16.05 FUGLSANG CHIUDE ORA A 1’15” CIRCA DAL GRUPPETTO DI NIBALI E POZZOVIVO! Bruttissima battuta d’arresto per il danese.

16.06 2° McNulty a 17″, Almeida vince la volata per il terzo posto e chiude a 22″. Il portoghese dunque si prende 4″ di abbuono.

16.05 PETER SAGAN VINCE IN SOLITARIA! PRIMO SUCCESSO IN CARRIERA AL GIRO!

16.03 ULTIMO KM! PIOVE A DIROTTO A TORTORETO! McNulty difende il secondo posto! Fuglsang sta perdendo tantissimo dal gruppo Nibali!

16.02 2 KM ALL’ARRIVO PER SAGAN! 21″ da difendere, è ad un passo da una grande vittoria!

16.01 Parte al contrattacco McNulty (UAE Emirates). A Nibali e Pozzovivo va bene così, perché può togliere abbuoni agli altri rivali. I nostri in volata sono abbastanza lenti.

16.00 Ormai è quasi fatta per Sagan, 27″ di vantaggio a 4 km dall’arrivo. Sta facendo un numero da grande campione qual è!

16.00 NON CI STA BILBAO E RIPARTE AL CONTRATTACCO! Almeida va a chiudere in prima persona. Occhio agli scatti ora…

15.59 5 KM ALL’ARRIVO! Ripreso Pello Bilbao. Grande coraggio per lo spagnolo. Ha dato spettacolo.

15.58 SAGAN E’ UN FUORICLASSE LEGGENDARIO! Sta guadagnando su Bilbao! 25″ sullo spagnolo, 32″ sul gruppo maglia rosa tirato da Masnada, gregario di Almeida.

15.57 Gli uomini di classifica devono darsi cambi regolari, altrimenti non solo Bilbao guadagnerà tantissimo, ma Fuglsang rientrerà. Nibali, ricordi Carapaz a Courmayeur?

15.56 7 km all’arrivo, da qui è solo pianura. Sagan in vetta, Bilbao a 13″, a 29″ il gruppo maglia rosa, a 1’05” Fuglsang.

15.56 Nessuno dà un cambio a Pozzovivo, questo è un errore: Bilbao così guadagna terreno…

15.55 Felline cede la propria bicicletta al capitano Fuglsang, ma il danese ha già perso 35″ dal gruppetto Nibali ed è da solo!

15.53 CLAMOROSOOOOOOOOOOOOOO!!! FORATURA PER FUGLSANG IN DISCESA! Sta perdendo tantissimo! 9 km all’arrivo! Sagan solo al comando con 14″ su Bilbao e 24″ sul gruppetto maglia rosa con Nibali e Pozzovivo.

15.52 RIPARTE ANCORA POZZOVIVO, MA NON RIESCE A FARE SELEZIONE! Comunque straripante il lucano, ricordiamo che si era staccato per un problema meccanico!

15.52 Sagan in vetta al GPM con 10″ su Bilbao e 22″ sul gruppo maglia rosa.

15.51 POZZOVIVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! SI ALZA SUI PEDALI E SE NE VAAAAAAAAAAAAAAAA!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

15.50 Kelderman e un magico Pozzovivo rispondono bene a Almeida, così come Majka. Nibali perde qualche metro, ma rientra con il suo passo.

15.49 PAZZESCOOOOOO!! SCATTA JOAO ALMEIDA! La maglia rosa si muove in prima persona!

15.49 Allunga Conci, gregario di Vincenzo Nibali. Sagan stacca Swift e se ne va tutto solo, ma sta arrivado Bilbao come un treno!

15.48 Vincenzo Nibali sta tallonando Fuglsang.

15.47 SCATENATO BILBAO! Si libera di Villella e si lancia tutto solo all’inseguimento di Sagan e Swift. Lo spagnolo si sta giocando la tappa e la maglia rosa.

15.46 INIZIA LO STRAPPO FINALE! 2,9 km al 7,3% di media con massima del 18% a 3/4 di salita. Da 600 a 1.100 metri al 15,1% di media, poi 1,8 km al 7,2% di media.

15.45 14 km all’arrivo, tra 1000 metri l’ultimo Muro. Sagan e Swift conservano 10″ su Bilbao e Villella e 36″ sul gruppo maglia rosa che sta reagendo con la Deceuninck-Quick Step. Masnada si sta sacrificando molto per Almeida. Vincenzo Nibali sin qui molto passivo.

15.43 Bilbao e Villella si stanno riportando su Sagan e Swift. Tra poco l’ultimo Muro! Bilbao MAGLIA ROSA VIRTUALE! Ha guadagnato 40 secondi su Almeida!

15.41 Sagan e Swift hanno 11″ su Bilbao e Villella e 35″ sul gruppo maglia rosa, dove è rientrato Pozzovivo. Bilbao in classifica generale era terzo a 39″ da Almeida. E ci sono anche gli abbuoni in palio…

15.40 E’ terminato il primo Muro, ora una breve discesa, prima del Muro conclusivo verso Tortoreto: 9 km al 7,3% di media con massima del 18% a 3/4 di salita. Da 600 a 1.100 metri al 15,1% di media, poi 1,8 km al 7,2% di media.

15.40 RIENTRA POZZOVIVO, CHE NUMERO CHE HA FATTO! Uno sforzo notevole da parte del lucano, speriamo non lo paghi sull’ultimo Muro.

15.39 Il britannico Geoghegan Hart allunga, Almeida va a chiudere in prima persona! Vanhoucke si stacca definitivamente. Bilbao ha già guadagnato 18″ sul gruppo maglia rosa.

15.38 Davanti attacca Sagan e si porta dietro Swift! Fanno il vuoto, restano in due davanti.

15.37 Pello Bilbao sta volando, incredibile. Può andare a prendersi la maglia rosa! Pozzovivo non riesce a rientrare, rischia di perdere tantissimo e compromettere il suo Giro.

15.36 Iniziato il Muro di Tortoreto. I primi sei mantengono 28″ su Bilbao e 42″ sul gruppo maglia rosa.

15.35 Al termine della discesa inizierà il primo Muro di Tortoreto. 2,5 km al 7,1% di media con massima del 20% nel tratto centrale.

15.34 Bilbao ha guadagnato 5″ sul gruppo maglia rosa.

15.34 Ora Pozzovivo sta provando a rientrare grazie all’aiuto di O’Connor, ma è dura: ha perso tanti secondi.

15.33 NOOOOOOO!! Problema meccanico per Pozzovivo! Si è fermato e sta perdendo tantissimo! La pioggia sta rendendo imprevedibile questa tappa.

15.32 E’ l’Astana che si incarica dell’inseguimento con Felline.

15.32 PAZZESCO! Attacca Pello Bilbao in un tratto in discesa! Lo spagnolo è terzo in classifica generale!

15.30 Filippo Ganna è visibilmente stanco. Non si sta mai risparmiando in questo Giro d’Italia.

15.29 Crolla a 38″ il vantaggio dei sei fuggitivi. Intanto piove sempre con maggiore insistenza.

15,28 Vincenzo Nibali si mantiene alle spalle di Joao Almeida.

15.27 Risale posizioni con prepotenza lo spagnolo Pello Bilbao, terzo in classifica generale. Sono rimasti circa 40 corridori in gruppo.

15.26 Sagan (Bora), Cataldo e Villella (Movistar), Ganna e Swift (Ineos) e Restrepo (Androni-Giocattoli) sono al comando a 25 km dall’arrivo. A 14″ Clarke (EF), che sta provando a rientrare. A 58″ il gruppo maglia rosa tirato dalla NTT di Pozzovivo.

15.25 O’Connor e Meintjes sono i due gregari che stanno lavorando per Domenico Pozzovivo.

15.23 Ora un continuo ‘mangia e bevi’ fino ai due Muri di Tortoreto. Il primo sarà di 2,5 km al 7,1% di media con massima del 20% nel tratto centrale; il secondo di 2,9 km al 7,3% di media con massima del 18% a 3/4 di salita. Da 600 a 1.100 metri al 15,1% di media, poi 1,8 km al 7,2% di media. Dalla vetta mancheranno 11 km all’arrivo, i primi in discesa, poi tutti in pianura.

15.21 Ganna si rialza e viene ripreso. Ora sono in 6 al comando. 30 km all’arrivo e 1’08” sul gruppo maglia rosa. Sin qui Almeida non ha sofferto minimamente.

15.20 PAZZESCO FILIPPO GANNA! Non solo ha ripreso Sagan, Villella, Cataldo, Swift e Restrepo, ma è subito ripartito al contrattacco!

15.19 Perde qualche metro il belga Vanhoucke, settimo della classifica generale.

15.18 E’ terminato il Muro di Controguerra. Ganna ha quasi ripreso i 5 al comando. Il gruppo però sta arrivando: solo 1’05”. La NTT di Pozzovivo sta veramente facendo male. Sta iniziando anche a piovere…

15.17 MAESTOSTO GANNA! Sul Muro di Controguerra ha staccato Clarke e si sta riportando tutto solo sui 5 di testa! Deve recuperare appena 17″!

15.16 Questi strappi così brevi e duri sono perfetti per le caratteristiche di Fuglsang, che in carriera ha vinto una Liegi e un Lombardia. Nibali invece, soprattutto negli ultimi anni, di solito fa molta fatica: oggi dovrà giocare in difesa.

15.14 INIZIATO IL MURO DI CONTROGUERRA! 900 metri infernali!

15.13 Scivolata per Davide Ballerini. Ganna e Clarke stanno guadagnando e si portano a 24″ da Sagan, Villella, Cataldo, Swift e Restrepo. Il gruppo maglia rosa, tirato dalla NTT di Pozzovivo, a 1’30”. Oggi la tappa se la giocheranno gli uomini di classifica. Fuglsang grande favorito.

15.13 A prima vista appaiono molto brillanti Fuglsang, Kelderman e Pozzovivo. Più pesante la pedalata di Vincenzo Nibali, che spinge un rapporto più duro rispetto agli avversari.

15.12 Dal gruppo maglia rosa si è staccato Giulio Ciccone, gregario di Vincenzo Nibali.

15.10 E’ una tappa senza respiro. Ora una brevissima discesa, poi subito lo strappo di Controguerra. 900 metri al 9.7% di pendenza media, ma i primi 500 metri sono al 13,5% medio, con punta massima del 24%!

15.09 I primi 5 sono transitati al GPM. Ganna e Clarke devono recuperare circa 35 secondi. Cataldo è transitato al GPM in prima posizione, precedendo Sagan, Swift e Villella.

15.07 Il gruppo maglia rosa è tirato dalla NTT di Domenico Pozzovivo. Non manca il coraggio al veterano lucano, che sta provando a fare selezione con la squadra.

15.05 Ripresi Cataldo e Swift da Sagan, Villella e Restrepo. Staccati Ganna e Clarke. Ricordiamo che la Colonnella misura 3,1 km al 9,2% di pendenza media e massima del 18%.

15.03 Ganna e Clarke in difficoltà! Sagan, Villella e Restrepo inseguono Cataldo e Swift!

15.02 Arriva anche Ben Swift! Abbiamo dunque una coppia al comando! Siamo entrati nel vivo della corsa.

15.00 Si muove il padrone di casa Dario Cataldo!

14.58 Sia alza fortemente l’andatura in gruppo che si è portato a 2’50” dai fuggitivi di cui ricordiamo i nomi: Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Simon Clarke (EF Pro Cycling), Dario Cataldo, Davide Villella (Movistar), Jonathan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec). La UAE si sta impegnando nell’inseguimento dei battistrada per favorire Diego Ulissi, uno degli uomini più attesi per la giornata odierna.

14.56 Il gruppetto di Zakarin e il gruppo maglia rosa si sono ricongiunti.

14.55 UAE Team Emirates in testa al gruppo maglia rosa che ha 3’20” di ritardo dai fuggitivi.

14.52 Ed è proprio il gruppo comprendete Arnaud Demare e Ilnur Zakarin ad essersi staccato in discesa. Devono recuperare circa 30″.

14.50 Attenzione perchè il gruppo della maglia rosa si è spezzato in due tronconi!

14.47 Il gruppo è a 3’53” dai battistrada a 50 km dalla fine.

14.43 Leggera pioggia sulla corsa!

14.40 Simon Clarke (EF Pro Cycling) si prende il GPM di Tortoreto davanti a Ganna e Sagan.

14.33 Sunweb, NTT, Deceuninck in testa al gruppo per poter affrontare i muri in una posizione favorevole ai rispettivi capitani.

14.28 Tra poco più di 20 km i corridori arriveranno nel circuito finale di Tortoreto contraddistinto da un continuo saliscendi tra i muri del Teramano.

14.23 Il fautore della fuga odierna Peter Sagan si prende meritatamente il primo posto al TV di Giulianova.

14.19 A breve i fuggitivi e il gruppo incontreranno il traguardo volante di Giulianova.

14.13 Torniamo in corsa con la UAE Team Emirates in testa al gruppo della maglia rosa. Intanto i fuggitivi hanno 4’40” di vantaggio.

14.10

Giro d’Italia 2020, Mauro Vegni: “I team con positività verranno ricontrollati giovedì. Arrivare a Milano a tutti i costi”

14.05 Nel mentre vi ricordiamo le clamorose notizie con cui si è aperta la giornata odierna, tutte legate al Covid:

14.01 Simone Bevilacqua (Vini Zabù Brado KTM) e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) si stanno facendo medicare dopo la caduta subita nella discesa di Chieti.

13.57 1’05” di vantaggio per i fuggitivi del giorno: Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Simon Clarke (EF Pro Cycling), Dario Cataldo, Davide Villella (Movistar), Jonathan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec).

13.55 Il plotone si arrende e lascia andare il gruppo di Peter Sagan!

13.52 Ritiro per Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ).

13.48 Rossetto, Edet e Ciccone si rialzano!

13.43 Deceuninck-Quick Step compatta dietro alla Groupama-FDJ con la maglia rosa Almeida ben protetto dai suoi compagni di squadra.

13.40 Ovviamente il francese teme molto Peter Sagan che si trova attualmente in fuga, e che è il suo avversario numero uno nella classifica a punti.

13.38 La maglia ciclamino Arnaud Demare ha preso in mano le redini della corsa seguito dalla sua Groupama-FDJ.

13.35 105 km al traguardo e 48″ di vantaggio per i dieci fuggitivi.

13.31 Ripreso il gruppetto di Visconti!

13.27 28″ di vantaggio per il gruppo dei battistrada formato da Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Simon Clarke (EF Pro Cycling), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Dario Cataldo, Davide Villella (Movistar), Jonathan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec), Nicolas Edet, Stephane Rossetto (Cofidis).

13.23 Konovalovas viene richiamato dalla Groupama-FDJ che si è portata al comando del gruppo della maglia rosa.

13.19 Da dietro provano ad evadere anche Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM), Jaako Hanninen (AG2R La Mondiale), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) e Kamil Malecki (CCC)

13.16 Sembra essere questa la fuga del giorno! E abbiamo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Ignatias Konovalovas (Groupama-FDJ), Simon Clarke (EF Pro Cycling); Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Dario Cataldo, Davide Villella (Movistar), Jonathan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec), Victor De La Parte, Attila Valter (CCC), Nicolas Edet, Stephane Rossetto (Cofidis).

13.13 Un altro gruppetto di corridori, comprendente Giulio Ciccone, ha appena ripreso Ganna e Sagan!

13.08 Radio Corsa informa che Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) è rimasto vittima di una scivolata!

13.06 Sagan passa per primo al GPM di Chieti. Lo slovacco e Ganna stanno cercando di prendere il largo.

13.04 Rilanciano Peter Sagan e Filippo Ganna!

13.02 Altri corridori provano ad evadere dal gruppo della maglia rosa.

13.01 Si è formato un gruppo di una ventina di uomini davanti. Presenti anche Ganna e Sagan.

13.00 Vendrame, Bjerg, Restrepo e Cerny sono rientrati: otto al comando.

12.59 Sono rimasti davanti con una ventina di secondi di margine Simon Clarke (EF), Ben Swift (Ineos), Simone Ravanelli (Androni Giocattoli Sidermec) e Matthias Brandle (Israel StartUp Nation).

12.57 Il gruppo continua ad andare ad altissime velocità. Non si stabilizza ancora la situazione.

12.54 Matteo Fabbro (Bora-hansgrohe) ci prova in solitaria.

12.52 Gruppo allungatissimo! Spettacolare questa prima fase di gara. Si muovono anche Conti e Fabbro.

12.50 Si muove anche Diego Ulissi in gruppo!

12.49 140 chilometri all’arrivo.

12.47 Oldani, Vendrame, Restrepo e Cerny hanno raggiunto Bjerg. Sono in cinque all’inseguimento. Vicinissimi ai fuggitivi.

12.45 Il gruppo non lascia fare: la Bora-hansgrohe si è messa a tirare.

12.43 Segnalato il ritiro di Lawson Craddock della EF. 145 corridori hanno preso il via.

12.40 Mikkel Bjerg della UAE Team Emirates prova nuovamente ad inseguire in solitaria, come accaduto domenica.

12.38 Quattro uomini all’attacco: Simon Clarke (EF), Ben Swift (Ineos), Simone Ravanelli (Androni Giocattoli Sidermec), Marco Mathis (Cofidis), Matthias Brandle (Israel StartUp Nation).

12.33 Si muovono Chirico, Haas, Dowsett e Richeze, il gruppo non lascia spazio.

12.30 Ci stanno provando a ripetizione De Gendt e Sagan.

12.22 Plotone che non lascia andare via gli attaccanti. Velocità alte.

12.16 3 chilometri percorsi e gruppo ancora compatto. Ci sarà battaglia per la fuga sicuramente.

12.10 Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio:

🇮🇹 Giro d'Italia 2020

📆 13/10/2020

🚴‍♂️ Stage 10: Lanciano > Tortoreto

📏 177 km

3⃣ GPM 4 cat

1⃣ GPM 3 cat

⏰ 11:55 AM (CET)

🏁 ~4:30 PM (CET)

✒️ Live: https://t.co/DnccY464n3

#️⃣ #Giro Powered by @ENIT_italia pic.twitter.com/1OwlyHBjaT — Giro d'Italia (@giroditalia) October 13, 2020

12.05 Iniziata la tappa!

11.58 I corridori sono partiti e si stanno dirigendo verso il chilometro 0.

11.54 Ecco l’ufficialità:

🇮🇹 #Giro Team Jumbo-Visma won't start in today’s tenth stage of the Giro d’Italia. More information will follow. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) October 13, 2020

11.52 Anche la squadra olandese non prenderà il via in questa decima tappa.

11.50 ATTENZIONE! La Jumbo-Visma non si è presentata al villaggio di partenza!

11.45 Ecco l’Astana di Fuglsang:

At the start of stage 10 ready for today’s 177 km with 3 category 4 climbs and one category 3 climb! #AstanaProTeam #Giro pic.twitter.com/Ufao49AjhB — Astana Pro Team (@AstanaTeam) October 13, 2020

11.43 Proseguono le operazioni al foglio firma nel villaggio di partenza.

11.35 Le parole di Michael Matthews, ovviamente dispiaciuto dalla positività e dal ritiro:

Just got the news that I’ve returned a positive test for COVID-19. Disappointed that this is the way the Giro ends for me after a fantastic first week with the team. For now, I’ll begin my isolation & monitor things closely. Hoping to make a full recovery & get back racing soon. pic.twitter.com/IzLoAcEe9W — Michael Matthews (@blingmatthews) October 13, 2020

11.30 Alle 11.55 ci sarà il via della corsa.

11.27 La zona di partenza di Lanciano:

11.25 I corridori al momento sono ovviamente al foglio firma, si stanno completando le operazioni prima della partenza.

11.23 Le parole di Domenico Pozzovivo: “Ci sarà meno controllo in gruppo, la Jumbo-Visma sa tenere meglio la corsa. Non bisogna essere sorpresi da queste novità dobbiamo reagire giorno per giorno”.

11.21 Ancora Vegni: “A tutti i costi vogliamo arrivare a Milano, escludendo problemi di salute o ulteriori problemi”.

11.15 Le parole di Mauro Vegni ai microfoni Rai: “I team che hanno avuto problemi saranno ricontrollati questa mattina e nei prossimi giorni per non avere ulteriori problemi”.

10.40 E’ UFFICIALE! Michael Matthews è positivo al Covid-19. E’ in ottima salute e completamente asintomatico. Negativi tutti gli altri membri del Team Sunweb, che dunque ripartirà regolarmente.

10.36 Dovrebbe essere l’australiano Michael Matthews il positivo del Team Sunweb.

10.32 Ecco come cambia la classifica generale con il ritiro di Kruijswijk.

1 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 35:35:50

2 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:30

3 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:39

4 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 0:53

5 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 0:57

6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 1:01

7 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 1:02

8 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:11

9 HINDLEY Jai Team Sunweb 1:15

10 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:17

11 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:32

12 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 1:48

13 ZAKARIN Ilnur CCC Team 1:56

14 HAMILTON Lucas Mitchelton-Scott 2:23

15 PEDRERO Antonio Movistar Team 2:27

16 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 2:41

17 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 2:45

18 SAMITIER Sergio Movistar Team 4:06

19 KNOX James Deceuninck – Quick Step 4:13

10.11 Positivi, infine, anche un membro dello staff della Ineos Grenadiers ed uno della AG2R. Nel complesso, dunque, positive 8 persone: 6 degli staff e 2 corridori. Dunque l’1,4% dei testati è risultato positivo al Covid-19.

10.09 Sono 571 i tamponi effettuati. Positivi anche 4 membri dello staff della Mitchelton-Scott che abbandona la corsa! Tutta la squadra, dunque, dà addio al Giro d’Italia, dopo che già sabato scorso aveva salutato il capitano Simon Yates.

10.08 Positivo anche un corridore del Team Sunweb di Wilco Kelderman, ma il nominativo non è ancora stato reso noto.

10.07 Eravamo preoccupati per l’esito dei tamponi effettuati ieri e, puntualmente, si sono materializzate cattive notizie. L’olandese Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) è risultato positivo al Covid-19: il suo Giro finisce qui.

10.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della decima tappa del Giro d’Italia 2020 da Lanciano a Tortoreto.

I PAESI ATTRAVERSATI NELLA TAPPA DI OGGI

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa del Giro d’Italia 2020. La Corsa Rosa riparte nella sua seconda settimana con un’insidiosa frazione totalmente abruzzese, tra salite e l’incognita del vento sulla costa. Saranno 177 i chilometri da affrontare tra Lanciano e Tortoreto, in una tappa mista con finale sui Muri del Teramano.

Lasciata la costa, si affronterà il Muro del Tricalle, con punte del 18%, presente nella città di Chieti. Passeranno 80 chilometri nell’entroterra prima di incontrare tre GPM nel circuito finale di 40 chilometri. Si transiterà prima dal traguardo volante di Giulianova, e poi da Tortoreto con il suo GPM al 18%, prima di raggiungere Martinsicuro e l’impegnativa ascesa di Colonnella, con una pendenza media del 10% e punte del 18%. Subito dopo ci sarà lo sprint intermedio di Muro di Controguerra con i suoi picchi del 24%, e infine i due versanti di Tortoreto: uno con punte del 20%, e un altro 18%. L’ultimo scollinamento è a 10 chilometri dal traguardo. Gli ultimi 7 sono totalmente pianeggianti.

Quest’oggi andranno in scena gli esperti delle Classiche, uomini esplosivi in salita e veloci, finisseur. Per questo motivo il favorito numero uno è Michael Matthews. Ma il Team Sunweb ha anche Wilco Kelderman a soli 30″ dalla maglia rosa, che potrebbe tentare un gran bel colpaccio. Proprio Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) dovrà impegnarsi a difendere la leadership cercando di accumulare un ulteriore vantaggio. Nella lotta per la generale Jakob Fuglsang (Astana) sfida apertamente Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) su un percorso prettamente adatto alle caratteristiche del danese. Nibali dovrà stare attento a possibili imboscate. Ma attenzione ad un uomo come Pello Bilbao (Bahrain McLaren) che avrà una ghiotta occasione per puntare alla maglia rosa.

Tornando agli uomini da Classiche, Peter Sagan (Bora-hansgrohe) potrebbe andare a caccia della rimonta nella classifica a punti e di una disperata rincorsa verso la vittoria di tappa. Contro di lui potrebbe farsi vedere la coppia della UAE Team Emirates formata da Diego Ulissi, pronto a puntare alla doppietta, e Mikkel Bjerg, già terzo domenica sul traguardo di Roccaraso. Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), già a quota due top ten al termine di due fughe, è più che mai libero per andare alla ricerca di un risultato personale. Tra gli altri favoriti e attaccanti abbiamo anche Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 11.30, per non perdervi neanche un secondo di questa prima frazione della seconda settimana della Corsa Rosa. Buon divertimento!

Foto: Lapresse