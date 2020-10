Vuelta a España 2020, Fabio Aru non ci sarà. La UAE non rinnoverà il contratto al sardo

Scrive Ciro Scognamiglio su Twitter: “Fonti della UAE Team Emirates confermano a La Gazzetta dello Sport che la stagione 2020 per Fabio Aru è finita. Il suo contratto scade quest’anno e deve cercare un’altra squadra per il futuro“. Se la notizia dovesse essere confermata, terminerebbe l’avventura del ciclista sardo con la formazione degli Emirati.

L’azzurro, che aveva vinto la Vuelta a España nel 2015, vanta in carriera nei GT al Giro un secondo posto nel 2015 ed un terzo nel 2014, oltre alle quinte piazze al Tour del 2017 ed alla Vuelta del 2014. Ha vinto inoltre tre tappe al Giro tra il 2014 ed il 2015, due alla Vuelta nel 2014 ed una al Tour nel 2017: tutti successi raccolti con la maglia dell’Astana, prima del passaggio alla UAE, datato 2018.

Fabio Aru non dovrebbe tornare in gara: il Cavaliere dei Quattro Mori non dovrebbe partecipare infatti alla Vuelta a España 2020, la cui partenza è fissata per martedì 20 ottobre. A meno di una settimana al via della terzo ed ultimo GT stagionale, giunge così la notizia che il sardo non dovrebbe essere al via dopo il calvario del Tour de France.

Aru infatti lo scorso 6 settembre si è ritirato durante la nona tappa della Grande Boucle, dopo essersi staccato dal gruppo compatto nelle fasi iniziali. Il classe 1990 aveva terribilmente faticato in terra transalpina, doveva essere un valido compagno di squadra di Tadej Pogacar, ma la sua condizione di forma era ben lontana da quella dei giorni migliori.

In questa stagione, prima del Tour, andando a ritroso fino alla ripartenza dopo la pandemia, erano arrivati il ritiro de Il Lombardia, il 21° posto del Gran Piemonte, la decima piazza nella generale al Tour de l’Ain, il quinto posto alla Mont Ventoux Dénivelé Challenge, ed il nono nella generale della Vuelta a Burgos.

Il sardo aveva vinto la Vuelta a España 2015, ma non dovrebbe avere modo di congedarsi dalla UAE Team Emirates: il suo contratto scade al termine della stagione e non ci dovrebbe essere il rinnovo rinnovo. Il Cavaliere dei Quattro Mori è al momento senza una squadra per il 2021.

