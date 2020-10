Giro d’Italia 2020, tamponi a tutte le squadre: controlli tra stasera e domattina. Più sicurezza per la Corsa Rosa

Al Giro d’Italia 2020 verrà effettuato un giro supplementare di tamponi per verificare se in gruppo ci sono eventuali nuove positività al Covid-19. Gli organizzatori di RCS Sport hanno infatti predisposto nuovi test a tutte le squadre tra la serata odierna e la mattinata di domani, ovvero prima della partenza della tredicesima tappa (la Cervia-Conselice, frazione che precede un weekend di fuoco con la Cronometro del Prosecco e l’arrivo in salita a Piancavallo). La decisione è stata presa per garantire più sicurezza ai vari team, dopo che sono stati verificati otto casi di positività in 12 giorni di corsa (tra loro tre ciclisti: il britannico Simon Yates della Mitchelton-Scott, l’olandese Steven Kruijswijk della Jumbo-Visma e l’australiano Michael Matthews della Sunweb).

Questi test non erano previsti fino a poche ore fa, i prossimi tamponi erano infatti programmati per lunedì 17 ottobre, ma RCS Sport ha voluto garantire un nuovo tampone a tutti proprio per ripartire con più serenità. Il direttore Mauro Vegni è stato molto chiaro in più circostanze: “Arriveremo a Milano, ora andiamo avanti a testa alta“. Tra l’altro oggi la EF Pro Cycling aveva chiesto di interrompere la Corsa Rosa, ma l’UCI aveva rispedito la lettera al mittente.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse