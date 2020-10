Giro delle Fiandre 2020 in tv: orario, programma, su che canale vederlo

Domenica si svolgerà l’edizione 2020 del Giro delle Fiandre. La grande classica fiamminga, data la cancellazione della Parigi-Roubaix, chiuderà, per questa stagione, la campagna del Nord. Al via sono attesi tutti i grandi interpreti di questo genere di gare in linea e non solo. L’azzurro Alberto Bettiol, campione uscente, infatti, non dovrà vedersela solo con i grandi favoriti Wout Van Aert e Mathieu van der Poel, ma anche con un corridore come Julian Alaphilippe il quale, quest’anno, ha deciso di porsi un nuovo obiettivo.

La gara prenderà il via alle ore 9.40 e verrà trasmessa in diretta streaming integrale da Eurosport Player. La corsa, inoltre, sarà visibile anche in diretta tv su Eurosport 1, ove si alternerà con il Giro d’Italia. Per quanto concerne i canali Rai, invece, verrà trasmessa dalle ore 14.00 su Rai Sport HD e sarà visibile in streaming su RaiPlay. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale e integrale dell’evento dandovi così l’opportunità di non perdervi nulla di ciò che accade in gara.

IL PROGRAMMA DEL GIRO DELLE FIANDRE 2020

Orario di partenza: 9.40

Diretta TV: Eurosport 1 e Rai Sport HD

Diretta streaming: Eurosport Player e RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse