Giro d’Italia 2020: l’errore tattico dell’Astana. Boaro non viene fermato, Fuglsang resta solo al momento della foratura

L’Astana si era presentata in Sicilia come la squadra da battere in questo Giro d’Italia 2020. Ha subito perso Miguel Angel Lopez, è arrivato un altro ritiro, quello di Alexandr Vlasov, poi un susseguirsi di incidenti meccanici per il capitano Jakob Fuglsang. Tutto ciò fino ad oggi, nella sua solitudine nel momento del bisogno quando, sfortuna a parte, è ancora lì a giocarsi la vittoria di questa Corsa Rosa.

Nella giornata odierna è mancata la coordinazione con il fuggitivo Manuele Boaro, che avrebbero dovuto far rientrare prontamente nel gruppo dei big per supportare Jakob, nel momento in cui Jhonatan Narvaez e Mark Padun avevano ormai preso il largo per giocarsi la vittoria di tappa con ben 2′ di vantaggio sugli inseguitori. Andava benissimo un uomo come Boaro all’attacco, ma fino ad un certo punto. È inspiegabile lasciare da solo il proprio capitano in una tappa del genere, in queste condizioni, da solo nella morsa della Deceuninck e della NTT (che fortunatamente non hanno colpito).

In men che non si dica è arrivata l’ennesima foratura del danese, costretto a rincorrere tutto solo gli avversari, spendendo energie preziose. Fortunatamente poi, Boaro è arrivato in suo supporto in discesa. Ma un capitano non va mai lasciato allo sbaraglio. Manuele sarebbe stato prezioso in quel frangente, soprattutto in assenza di Vlasov e Lopez. Jakob è comunque rientrato nella top ten dopo la crisi di Hermann Pernsteiner, e a maggior ragione di questo, i kazaki non possono più permettersi di rischiare.

Foto: Lapresse