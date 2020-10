Giro delle Fiandre 2020: il percorso ai raggi X. Kapelmuur assente, Oude Kwaremont e Paterberg decisivi

Questa domenica si disputerà l’edizione 2020 del Giro delle Fiandre 2020. Nel tracciato non sarà presente il Kapelmuur, l’erta simbolo della gara che dal 2017 era tornata a far parte della grande classica fiamminga, seppur con un ruolo diverso rispetto a quello che ha ricoperto per decenni, dato che era piazzato a 100 chilometri dall’arrivo e non in prossimità del traguardo.

La corsa misurerà 240 chilometri e nel percorso non sarà incluso nemmeno il Tenbosse. La gara entrerà veramente nel vivo, verosimilmente, a 55 chilometri dall’arrivo, dopo la seconda ascesa in programma dell’Oude Kwaremont la quale sarà seguita dal Paterberg. A questo punto il tracciato diventa veramente pieno zeppo di insidie, a cominciare dal durissimo Koppenberg che seguirà i due muri sopraccitati.

In seguito, gli atleti affronteranno anche Mariaborrestraat, Steenbeekdries e Taaienberg. Dunque, sarà la volta del Kruisberg-Hotond, terzultima asperità di giornata. Dopo la vetta i corridori si lanceranno verso l’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont, che inizia a 17 chilometri dall’arrivo, il quale sarà seguito dal Paterberg, ultima erta di giornata. Dallo scollinamento di quest’ultimo al traguardo sarà tutta pianura.

Foto: Lapresse