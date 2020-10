VIDEO Giro d’Italia 2020, highlights undicesima tappa: vittoria in volata di Arnaud Demare a Rimini

E’ proseguita oggi, mercoledì 14 ottobre, l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con l’undicesima tappa, la decima in linea: sono stati 182 i km da Porto Sant’Elpidio a Rimini. La prima frazione con arrivo in territorio romagnolo è stata vinta in volata dal francese Arnaud Demare. Di seguito il video con gli highlights e la sintesi dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2020.

VIDEO HIGHLIGHTS UNDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse