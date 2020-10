Vuelta a España 2020: Enric Mas e Alejandro Valverde guidano la Movistar a caccia del podio

Manca poco meno di una settimana all’inizio della Vuelta a España 2020. Sarà un’edizione molto particolare anche perchè la corsa spagnola, che prenderà il via il prossimo 20 ottobre, sarà sovrapposta in parte al Giro d’Italia che terminerà il 25 ottobre. I protagonisti della Corsa Rosa, quindi, non potranno essere a Irun per la partenza della Vuelta.

La Movistar si candida ad essere una delle grandi protagoniste visto che avrà due punte di diamante: Alejandro Valverde ed Enric Mas. Il Campione del Mondo di Innsbruck 2018 nella passata edizione si è piazzato al 2° posto in classifica generale alle spalle di uno scatenato Primoz Roglic. L’obiettivo del 40enne iberico, ovviamente, è quello di tornare sul podio nella corsa di casa. Il giovane Mas ha stupito tutti nel 2018 quando è riuscito ad ottenere il 2° posto nella Vuelta a España, il suo primo risultato di rilievo in un grande giro.

Il 25enne nativo di Artà è stato ottimo protagonista anche al Tour de France di quest’anno dove ha chiuso al 6° posto in classifica generale. Due scalatori di grande talento anche se diversi tra di loro. Valverde potrà contare sulla sua grande esperienza, soprattutto nella gestione delle tre settimane che è un fattore sempre determinante nei grandi giri. Mas ha già dimostrato di essere capace di fare la differenza in salita e con il percorso molto impegnativo della Vuelta a España 2020 potrà mettersi in luce.

Al momento la Movistar oltre ai due capitani ha annunciato la presenza nella corsa spagnola dell’esperto Imanol Erviti. Va da sé che la squadra sarà costruita intorno a Mas e Valverde che dovranno vedersela per la vittoria finale con ciclisti di altissimo livello, primo fra tutti Chris Froome all’ultimo grande giro con la maglia della Ineos Grenadiers. Dopo la beffa subita al Tour de France la Jumbo-Visma proporrà una vera e propria corazzata con Tom Dumoulin e Primoz Roglic che avranno i galloni di capitano.

La EF Education First sarà guidata dai colombiani Rigoberto Uran e Daniel Martinez e dal canadese Michael Woods, un tridente che avrà l’obiettivo di portare a casa la vittoria per la squadra statunitense. Dopo l’ennesima delusione alla Grande Boucle tornerà in corsa anche Thibaut Pinot che andrà a caccia del riscatto.

Foto: Lapresse