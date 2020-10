Luca Scinto attacca: “Le squadre che lasciano il Giro d’Italia si devono vergognare! Perché non facevano casino al Tour?”

Giornata convulsa al Giro d’Italia 2020. La EF Pro Cycling ha scritto all’UCI chiedendo la sospensione della Corsa Rosa, ma l’Unione Ciclistica Internazionale ha rispedito la lettera al mittente. Gli organizzatori di RCS Sport hanno comunque annunciato che tra stasera e domani mattina verranno eseguiti nuovi tamponi a tutte le squadre, per garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti. Va ricordato che nei primi dodici giorni di gara sono emersi otto positivi al Covid-19 (tre ciclisti) e che già due squadre hanno abbandonato in blocco la kermesse (la Mitchelton-Scott di Simon Yates e la Jumbo-Visma di Steven Kruijswijk).

Luca Scinto, direttore sportivo della Vini Zabù-Brado-KTM, compagine impegnata al Giro d’Italia, ha attaccato apertamente queste formazioni in un video pubblicato sui canali social della squadra. “Il problema è che non hanno rispetto del Giro d’Italia e del ciclismo. Siamo in un momento delicato della nostra vita, bisogna combattere Covid-19 con tutte le armi possibili e andare avanti anche nel 2021. Come mai queste squadre non hanno fatto confusione al Tour de France, quando c’erano 26.000 positivi al giorno? Vengono al Giro d’Italia e fanno casino. Se fossi in loro mi vergognerei: bisogna avere rispetto del Giro, degli sponsor e delle squadre che vogliono arrivare a Milano. Il problema è serio, ma bisogna combattere questo virus“.

Luca Scinto ha proseguito: “Che interesse hanno queste squadre a fare così? Questa gente si dovrebbe vergognare a fare queste cose qua. Siamo in un momento delicato, il virus va combattuto e bisogna avere rispetto al Giro d’Italia. Chi ha scritto all’UCI se ne vada dal Giro a testa bassa! Bisogna arrivare a Milano per gli sponsor, per il Giro d’Italia, per gli sforzi che ha fatto RCS. Mi fa rabbia che al Tour de France erano tutti zitti e ora fanno casino“. Di seguito il VIDEO del suo attacco.

#Giro @scintoluca ha qualcosa da dire su ciò che emerso in giornata da alcune squadre e corridori riguardo alla sospensione anticipata del Giro d’Italia Luca Scinto statement on the teams and riders who have asked the suspension of the @giroditalia#ForZabù pic.twitter.com/3AxcMSbbCi — Vini Zabú – Brado – KTM (@ZabuBradoKTM) October 15, 2020

