Vuelta a España 2020: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Froome, Roglic, Formolo e Aru!

Tutto pronto per la Vuelta a España 2020, dal 20 ottobre all’8 novembre in programma il terzo ed ultimo grande giro stagionale. Si parte in contemporanea con il Giro d’Italia, la startlist della corsa iberica però è molto più ricca di grandi nomi rispetto a quella del Bel Paese. Da Chris Froome a Primoz Roglic passando per Tom Dumoulin fino ad arrivare agli azzurri Davide Formolo e Fabio Aru. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti.

STARTLIST VUELTA 2020

AG2R LA MONDIALE

GENIEZ Alexandre

ASTANA

ARANBURU Alex

IZAGIRRE Jon

BAHRAIN – MCLAREN

LANDA Mikel

BORA – HANSGROHE

ACKERMANN Pascal

BUCHMANN Emanuel

GROSSSCHARTNER Felix

SCHILLINGER Andreas

SCHWARZMANN Michael

SELIG Rudiger

CCC TEAM

COFIDIS

HERRADA Jesus

HERRADA José

MARTIN Guillaume

DECEUNINCK – QUICKSTEP

EF PRO CYCLING

URAN Rigoberto

WOODS Mike

GROUPAMA – FDJ

GAUDU David

PINOT Thibaut

INEOS GRENADIERS

AMADOR Andrey

CARAPAZ Richard

FROOME Chris

HENAO Sebastian

KNEES Christian

SOSA Ivan

ISRAEL START-UP NATION

GOLDSTEIN Omer

HERMANS Ben

MARTIN Daniel

LOTTO SOUDAL

DEWULF Stan

MARCZYNSKI Tomasz

MERTZ Remy

THIJSSEN Gerben

VAN DER SANDE Tosh

WALLAYS Jelle

MITCHELTON – SCOTT

NIEVE Mikel

MOVISTAR

ERVITI Imanol

MAS Enric

VALVERDE Alejandro

NTT PRO CYCLING

BARBERO Carlos

TEAM JUMBO – VISMA

BENNETT George

DE PLUS Laurens

DUMOULIN Tom

GESINK Robert

HOFSTEDE Lennard

KUSS Sepp

ROGLIC Primoz

TEAM SUNWEB

ARENSMAN Thymen

DAINESE Alberto

DONOVAN Mark

GALL Felix

KRAGH ANDERSEN Asbjorn

POWER Robert

ROCHE Nicolas

SALMON Martin

STORER Michael

STORK Florian

VAN WILDER Ilan

TREK – SEGAFREDO

LOPEZ Juan PEDRO

RIES Michel

UAE TEAM EMIRATES

ARU Fabio

COSTA Rui

DE LA CRUZ David

FORMOLO Davide

PHILIPSEN Jasper

BURGOS – BH

BOL Jetse

EZQUERRA Jesus

MADRAZO Angel

OSORIO Juan Felipe

CAJA RURAL – RGA

ABERASTURI Jon

AMEZQUETA Julen

BAGUES Aritz

CEPEDA Jefferson

GARCIA Jhojan

IRISARRI Jon

LASTRA Jonathan

RODRIGUEZ Cristian

SAEZ Hector

SERRANO Gonzalo

TOTAL DIRECT ENERGIE

HIVERT Jonathan

Foto: Lapresse