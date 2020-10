Giro d’Italia 2020, Domenico Pozzovivo: “Sono stato sfortunato, ma sono rientrato con un buon passo”

Domenico Pozzovivo ha regalato grandissimo spettacolo durante la decima tappa del Giro d’Italia 2020. La frazione dei muri in Abruzzo era particolarmente temuta da diversi ciclisti, ma il lucano l’ha affrontata con grandissimo piglio e ha emozionato tutti gli appassionati. Il capitano della NTT ha forato in un tratto in discesa durante una fase particolarmente concitata, ha risolto il problema tecnico, si è prodigato in una rimonta stellare, è rientrato nel gruppo dei migliori e ha poi addirittura tentato un attacco! Il 37enne ha sfoggiato uno stato di forma davvero stellare e ha fatto capire di poter concretamente puntare al podio. Il nostro portacolori occupa il quarto posto in classifica generale, attardato di 57” dalla maglia rosa Joao Almeida, di 23” dall’olandese Wilco Kelderman e di 14” dallo spagnolo Pello Bilbao.

Domenico Pozzovivo ha analizzato la sua prestazione odierna tramite i canali ufficiale della sua squadra: “Abbiamo fatto un buon lavoro, eravamo davanti al gruppo sulle prime salite. Dopo sono stato sfortunato con un problema tecnico, poi sono tornato sul gruppo con l’aiuto dei miei compagni e avevo un buon passo. Ho poi provato qualcosa alla fine, anche se poi sono dovuto restare attento“.

Foto: Lapresse