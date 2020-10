Giro d’Italia 2020, Arnaud Demare: “E’ la mia quattordicesima vittoria in stagione, è incredibile. I miei compagni sono fantastici”

Quarta volata di gruppo del Giro d’Italia 2020 e quarto successo per Arnaud Demare. Il campione di Francia, oggi trionfatore sul traguardo di Rimini, sembra pressoché imbattibile. Merito di una condizione stellare e di un treno che lo sta lanciando alla perfezione. Oggi Demare, inoltre, ha fatto un altro passo verso la maglia ciclamino e ha eguagliato il record di successi di un francese in una singola edizione della Corsa Rosa, vale a dire le quattro affermazioni di Bernard Hinault nel 1982.



A fine tappa Demare ha commentato il suo successo odierno ai microfoni Rai. Queste le sue parole: “E’ il mio quarto successo in questo Giro e il quattordicesimo stagionale, sono felicissimo. Devo ringraziare i miei compagni perché fanno ogni volta un lavoro splendido. Oggi abbiamo preso la testa al momento giusto, grazie a una grande tirata di Scotson. Poi c’è Guarnierni che è un pesce pilota fantastico, si gira sempre verso di me a chiedermi come sto e mi lancia in maniera impeccabile“.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse