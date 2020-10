Giro d’Italia 2020, Stelvio innevato ma c’è ottimismo per il tappone. Piano B con Tonale e Mortirolo in discesa

Lo Stelvio è innevato, ma la strada che conduce al Passo è pulita e al momento percorribile. La speranza è che la situazione resti immutata per un’altra settimana. Giovedì 22 ottobre è infatti in programma la 18ma tappa del Giro d’Italia 2020, 207 km che da Pinzolo conducono ai Laghi di Cancano. Lo Stelvio è la salita regina non solo di quella frazione ma dell’intera kermesse: Cima Coppi con i suoi 2758 metri sul livello del mare. Poi la lunga picchiata verso Isolaccia e l’ascesa finale che conduce ai Laghi di Cancano dove sarà posto il traguardo.

Si temono temperature rigide, ma inizia a esserci un po’ di ottimismo come traspare dalle dichiarazioni rilasciate da Gigi Negri, Presidente del Consorzio Turismo Valtellina, a Il Giorno: “C’è un pizzico di preoccupazione per la tappa ai Laghi di Cancano se dovessero esserci nevicate e temperature rigide nei giorni precedenti il passaggio, ma allo stato attuale la strada è percorribile e gli uomini adibiti alla manutenzione della strada mi hanno confermato che stanno trattando l’asfalto con sale e non con il ghiaietto proprio in ottica Giro d’Italia”.

Il meteo sembrerebbe dare una tregua settimana prossima, ma è già pronto il piano B se la situazione dovesse essere critica. La tappa parterebbe da Pinzolo, successivamente “passerebbe dal passo del Tonale e i ‘girini’ salirebbero all’Aprica da Edolo e poi da Trivigno al Mortirolo che verrebbe percorso in discesa. Poi da lì si salirebbe in Alta Valle e, passando da Bormio, si arriverebbe ai Laghi di Cancano“.

Foto: Lapresse