Giro d’Italia 2020, oggi la tappa Lanciano-Tortoreto: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati

Proseguirà oggi, martedì 13 ottobre, l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con la decima tappa, la nona in linea: saranno 177 i km da Lanciano a Tortoreto. La partenza fittizia è prevista alle 11.55, quella reale alle 12.00, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.12 e le 16.39. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi.

Tappa 10 cronotabella Lanciano-Tortoreto km 177 Martedì 13 ottobre

PROVINCIA DI CHIETI

280 LANCIANO 􀀆 Start Village 3,0 11.55 11.55 11.55

250 LANCIANO 􀀆 km 0 0,0 0,0 177,0 12.00 12.00 12.00

14 Marina di San Vito 􀀆 ss.16 9,5 9,5 167,5 12.17 12.17

75 Svincolo di Ortona 􀀆 ss.16-galleria 6,5 12.27 12.26

4 Francavilla al Mare 􀀆 ss.152-ss.649 12.46 12.44

32 Bv. per Torrevecchia Teatina 􀀞 v.Sanguineto 4,4 35,3 141,7 12.55 12.52

230 Torrevecchia Teatina 􀀆 v.Chieti-sp.2 4,7

318 Chieti 􀀞 v.Tricalle-v.Olivieri- v.Colonnetta 7,1 47,1 129,9 13.19 13.16 13.12

44 Chieti Scalo 51,9 125,1 13.26 13.22

PROVINCIA DI PESCARA

24 Santa Teresa 9,9 115,2 13.39 13.34

153 Spoltore 􀀆 ss.16bis 5,5 67,3 13.43

140 Montesilvano Colle 􀀆 sp.25B-ss.16bis 13.57 13.51 13.46

Rifornimento Feed zone: km 78-81

4 Montesilvano 􀀆 ss.16 5,2 79,3 97,7 13.53

PROVINCIA DI TERAMO

3 Silvi Marina 􀀆 ss.16 3,6 13.57

8 Pineto 􀀆 ss.16 9,3 92,2 14.23 14.17

2 Roseto degli Abruzzi 􀀆 ss.16 14.33 14.26 14.19

4 Giulianova 􀀆 ss.16 10,9 110,1 66,9 14.50 14.42 14.35

4 Ponte Fiume Salinello 3,5 113,6 63,4 14.55 14.46 14.39

26 Salino 􀀝 v.San Giuseppe 3,5 117,1 59,9 14.51 14.44

235 Tortoreto 􀀆 sp.5a 2,9 120,0 57,0 15.10 15.01 14.52

11 Martinsicuro 􀀆 sp.1 43,2

294 Colonnella 􀀞 sp.3 4,2 138,0 39,0 15.40 15.29 15.19

260 Controguerra 􀀝 sp.2 6,0 144,0 33,0 15.48 15.37 15.26

95 Corropoli 􀀆 sp.4a 4,6 15.54 15.42 15.32

79 Vibrata 􀀝 sp.259 1,9 26,5 15.57 15.45 15.34

148 Bv. per Colle Luna 􀀝 sp.9c 15.51 15.39

42 Bv. per Tortoreto 􀀞 via Badetta 2,4 156,9 15.53 15.42

222 Tortoreto 􀀞 sp.5a 2,6 159,5 17,5 16.14 15.49

105 via San Giuseppe 􀀝 4,6 164,1 12,9 15.54

235 Tortoreto 􀀆 sp.5A-v.Settecolli 1,9 166,0 11,0 16.25 16.11 15.59

9 Bv. per Tortoreto Lido 5,7 171,7 5,3 16.32

3 TORTORETO 􀀆 Lung. Sirena 5,3 177,0 0,0 16.39 16.25 16.12

NOTE

Traguardo Volante:

km 110.1 Giulianova

km 144 Controguerra

Rifornimento/Feed zone:

km 78 – 81

Gran Premio della Montagna:

km 47.1 Chieti – m 318 (4a cat.)

km 120 Tortoreto – m 235 (4a cat.)

km 138 Colonnella – 294 (3a cat.)

km 166 Tortoreto – m 235 (4a cat.)

Galleria/Tunnel:

km 16.5

Foto: Valerio Origo