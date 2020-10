EF Pro Cycling chiede di interrompere il Giro d’Italia! La squadra: “Bolla sanitaria compromessa”. L’UCI rigetta la lettera

La EF Pro Cycling ha chiesto di interrompere il Giro d’Italia 2020 al termine della seconda settimana di corsa. A riferirlo è Eurosport: la testata giornalistica parla della lettera inviata dalla squadra all’Unione Ciclistica Internazionale, chiedendo lo stop della Corsa Rosa perché la “la bolla sanitaria è chiaramente compromessa”. L’UCI ha già rispedito al mittente la richiesta, il Giro d’Italia potrà vivere la terza settimana, nel pieno rispetto dei protocolli.

Il team nord-americano ha affermato che bisogna aspettarsi nuovi casi di positività e che sarebbe meglio concludere il Giro d’italia per evitare un ritiro delle varie squadre. Inolte la compagine ha proposto due test prima del giorno di riposo e un altro aggiuntivo vicino alla corsa se i test aggiuntivi dovessero risultare poisitivi. L’UCI ha rigettato la richiesta, il Presidente David Lappartient è stato molto chiaro: “Dobbiamo affrontare una nuova sfida per finire la stagione e questo traguardo può essere raggiunto continuando a collaborare in maniera unita“.

Foto: Lapresse