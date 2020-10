Giro d’Italia 2020, la tappa di domani Cesenatico-Cesenatico: paesi, Comuni e Province attraversati. Orari e quando passa il Giro sotto casa tua

Giovedì 15 ottobre si correrà la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020, 204 km con partenza e arrivo da Cesenatico. Siamo arrivati a uno snodo cruciale della seconda settimana della Corsa Rosa, si tratta della temibile frazione lungo il percorso della mitica Nove Colli, la granfondo più prestigiosa e partecipata del Bel Paese.

Giornata con quasi 4000 metri di dislivello, infarcita di continui saliscendi: Ciola (quarta categoria), Barbotto (terza), Perticara (terza), Madonna di Pugliano (terza), San Giovanni in Galilea (quarta) sono le asperità di giornata. Dall’ultimo GPM mancheranno 30 km all’arrivo, metà in discesa e metà in pianura per arrivare nella città di Marco Pantani. Tappa ideale per le fughe, ma ovviamente con così tante salite anche i big potrebbero muoversi e potrebbe essere un giovedì fondamentale per la classifica generale.

Loading...

Loading...

La tappa si snoda in Emilia-Romagna, con un brevissima incursione nelle Marche. Verranno attraversate le province di Forlì-Cesena, Rimini e Pesaro-Urbino. Di seguito tutti i paesi e i Comuni attraversati durante la Cesenatico-Cesenatico, dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CESENATICO-CESENATICO, DODICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA: Cesenatico, Pievesestina, Forlimpopoli, Bertinoro, Polenta, Fratta Terme, Meldola, Pian di Spino, San Matteo, Pieve di Rivoschio, Linaro, Ciola, Mercato Saraceno, Barbotto, Meleto, Montegelli, Sogliano al Rubicone, Ponte Uso, Montetiffi.

PROVINCIA DI RIMINI: Perticara, Novafeltria, Maiolo.

PROVINCIA DI PESARO-URBINO: Madonna di Pugliano.

PROVINCIA DI RIMINI: San Leo, Secchiano, Passo delle Siepi.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA: Masrola, Gorolo, San Giovanni in Galilea, Borghi, Savignano sul Rubicone, Sant’Angelo, Sala, Cesenatico.

CESENATICO-CESENATICO : PROGRAMMA, ORARIO DI PARTENZA, ORARIO DI ARRIVO

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE:

Orario di partenza: 11.10

Orario di arrivo: 16.10-16.50 (circa)

CESENATICO-CESENATICO , COME VEDERE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 11.30 e su Rai Due dalle ore 14.00.

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse