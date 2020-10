Giro d’Italia 2020, Jakob Fuglsang: “E’ stata una giornata sfortunata. C’è ancora molta strada da fare e molte possibilità per recuperare”

La decima tappa del Giro d’Italia 2020 da Lanciano a Tortoreto ha regalato moltissime emozioni. Peter Sagan ha trionfato facendo un numero straordinario. Nel finale i big si sono dati battaglia ma a circa 10 km dal traguardo la sfortuna si è accanita su Jakob Fuglsang, che ha forato. Il gruppetto rimasto al comando viaggiava a una velocità altissima per riprendere Pello Bilbao e per il danese il distacco è molto pesante a fine giornata: 1’15” dagli altri uomini di classifica.

Il capitano dell’Astana se da una parte è rammaricato per quanto accaduto, dall’altra è convinto che ci sia il terreno per recuperare nel prosieguo del Giro d’Italia 2020: “E’ stata una giornata molto sfortunata per noi. Ho avuto una foratura nel momento peggiore in cui puoi averne una. Ho dato il massimo e ho cercato di limitare i danni. Dobbiamo superare questo momento e concentrarci sui prossimi giorni. C’è ancora molta strada da fare e ci sono ancora molte possibilità“.

Di certo il problema avuto oggi da Fuglsang ridisegna completamente le dinamiche della Corsa Rosa dei prossimi giorni. Il danese, infatti, sarà costretto a correre all’attacco nel tentativo di recuperare il terreno perso e questo potrebbe modificare le tattiche di gara anche degli altri big di classifica.

Foto: Lapresse