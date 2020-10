Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Cesenatico-Cesenatico: percorso, altimetria, favoriti. Un ‘mangia e bevi’ dal profumo di imboscata!

Quest’oggi, giovedì 15 ottobre, andrà in scena la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020, con i suoi 204 chilometri da affrontare con partenza e arrivo a Cesenatico, in una frazione che ricalca perfettamente il percorso della Gran Fondo Nove Colli. Sarà un continuo susseguirsi di salite e di discese, a volte con pendenze in doppia cifra, che non regaleranno nemmeno un attimo di respiro, se non nei primi e gli ultimi 25 chilometri di corsa. Attenzione al meteo, perchè è prevista pioggia sulla corsa.

La corsa entrerà nel vivo al chilometro 76,9 con l’ascesa di Ciola: 6 km al 6,4%, con punte del 12% nella sua prima parte. Una veloce discesa porterà il plotone al GPM di Barbotto (km 90,3), con la sua impennata di soli 4,5 chilometri all’8,4% e picchi del 17% nel finale. Occhio alla salita di Perticara, che è divisa in due parti ben distinte con 1,8 chilometri al 9,8% e punte del 16% fino a Montetiffi, e poi ci sarà la risalita verso lo scollinamento per 8,1 chilometri al 4,7% con un massimo del 12%.

Tempo di respirare verso il traguardo volante di Novafeltre (km 130,4), subito dopo ci sarà la picchiata verso Madonna di Pugliano (km 140,4) nei suoi 9,1 chilometri a gradoni con punte del 12%, e una media del 5,5%. L’ultimo GPM, presente al km 173,5, è quello di Gorolo-San Giovanni in Galilea, con l’ennesima impennata a gradoni per 4,4 chilometri al 6,3%, con un massimo del 14% nel finale. Dopo 10 chilometri ci sarà il traguardo volante di Savignano sul Rubicone, e gli ultimi 14 saranno totalmente pianeggianti ma comunque insidiosi.

Chi avrà il coraggio, l’inventiva per scombussolare la classifica generale, avrà tantissime occasioni per lanciare la sfida. Jakob Fuglsang (Astana), sfortunatissimo a Tortoreto, ha ben 2’20” da recuperare. La tappa odierna assomiglia alla Liegi-Bastogne-Liegi, la sua classica del cuore. Avrà a disposizione una bellissima occasione per rimontare e rientrare in gioco nella lotta verso il podio. Podio che è assolutamente alla portata di Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) che finora, sfortuna a parte, si è sempre mosso in prima persona per far saltare il banco. Il lucano ha una condizione eccezionale, gambe, coraggio, e voglia di muovere la corsa, da vendere.

Ma il primo che potrebbe insidiare la maglia rosa Joao Almeida e la sua Deceuninck-Quick Step, che ovviamente non staranno a guardare, potrebbe essere Wilco Kelderman con il suo agguerritissimo Team Sunweb, e Jai Hindley. Al momento sono loro quelli con la condizione migliore, e sicuramente faranno scoppiare la bagarre in gruppo. Almeida sa che questo accadrà, sa di essere in ottima forma; ha detto che controllerà la corsa, ma il ragazzo è furbo. Anche lo stesso Pello Bilbao (Bahrain McLaren), al momento terzo, ha già dimostrato di avere una bella gamba nella tappa di Tortoreto. Avrà di fronte un percorso adattissimo alle sue caratteristiche, e non teme affatto la possibile pioggia.

La Trek-Segafredo invece, ha dei limiti. Vincenzo Nibali non può muoversi da solo troppo lontano dal traguardo, ha bisogno di Giulio Ciccone, mentre Gianluca Brambilla non è al top della condizione. Cosa faranno? Anche perchè, oltre alla Deceuninck e la Sunweb, c’è anche la Bora-Hansgrohe di Patrick Konrad e Rafal Majka, due possibili mine vaganti per la giornata odierna, che finora non hanno mostrato un attimo di cedimento.

Se parliamo di vittoria di tappa, per quello che abbiamo visto finora, tra gli uomini fuori classifica spicca la maglia azzurra di leader dei GPM Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling), che ha dalla sua parte una ghiotta occasione per incrementare il proprio vantaggio in questa speciale classifica. Dietro di lui peró c’è un Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM) con una grinta da vendere e una voglia matta di riscatto. Pensando agli uomini da classiche, salta all’occhio Diego Ulissi (UAE Team Emirates), che potrebbe tentare di regalarsi una bellissima doppietta.

