Giro d’Italia 2020, Joao Almeida: “Il finale è stato molto frenetico. Nella tappa di domani sarei felice di non perdere secondi”

E’ stata una tappa abbastanza tranquilla per la maglia rosa del Giro d’Italia 2020 Joao Almeida. Nel 182 km da Porto Sant’Elpidio a Rimini il portoghese è rimasto sempre protetto dai compagni con l’obiettivo di non correre rischi. La Deceuninck-Quick Step come al solito si è contraddistinta per la sua compattezza.

Soddisfatto dell’andamento della frazione odierna Joao Almeida che ha commentato così nel post tappa: “La prima parte della giornata è stata molto tranquilla, il finale, invece, è stato veramente molto frenetico ma siamo stati attenti a non perdere posizioni. La tappa di domani sarà molto ondulata, vogliamo cercare di mantenere ancora la maglia rosa. Ci saranno sicuramente degli attacchi ma ci faremo trovare preparati. Non credo di riuscire nella frazione di domani a guadagnare altri secondi sugli altri ma sarei felice di non perderne“.

Sin qui il giovane portoghese ha gestito benissimo la pressione, difendendo con brillantezza e intelligenza la sua maglia rosa. Ovviamente l’incognita sarà la terza settimana, oltre alla sua tenuta sulla grandi montagne.

Foto: Lapresse