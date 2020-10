Giro d’Italia 2020, Joao Almeida: “Nel finale ci ho provato e ho guadagnato qualche secondo. Sto molto bene”

Brilla sempre di più la maglia rosa del giovane portoghese Joao Almeida. Freddo, lucido, scaltro assieme alla sua Deceuninck-Quick Step, sempre e comunque impeccabile, al lavoro nei momenti cruciali, al controllo quando la situazione è più cauta. All‘ottavo giorno da leader, Almeida sembra più in forma che mai. Non teme nessuno, sa quando deve limitarsi, e sa quando deve attaccare, come ha fatto oggi, quando è riuscito ad acciuffare il terzo posto al traguardo di Tortoreto, facendo vedere a tutti quanti che lui c’è, e che quella maglia rosa vuole tenersela stretta.

Raggiunto dai microfoni della Rai nel dopotappa, la giovane maglia rosa ha affermato: “Anche oggi la mia squadra ha svolto un lavoro perfetto; sono davvero orgoglioso di loro. Nel finale ci ho provato e ho guadagnato qualche secondo con l’abbuono sul traguardo. Complessivamente una buona giornata. Arrivati alla decima tappa devo dire che mi sento molto bene, quindi teniamo questa maglia finché possiamo”. In Portogallo sono tutti pazzi per la nuova stella del ciclismo rossoverde: “Effettivamente questa maglia rosa è una grande gioia per il mio Paese, come del resto quella azzurra di Guerreiro. Stiamo dando il massimo anche per i portoghesi”.

Foto: Lapresse