Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “Le gambe hanno risposto in salita. Buone sensazioni”

Vincenzo Nibali si è ben difeso nell’insidiosa frazione dei muri in Abruzzo al Giro d’Italia 2020. Lo Squalo è rimasto ben guardingo nel gruppo dei migliori durante tutta la decima tappa, ha marcato da vicino i suoi rivali più accreditati per il successo finale, ha risposto in maniera convinta su strappi brevi non adatti alle sue caratteristiche ed è così giunto al traguardo di Tortoreto insieme ai migliori. Il capitano della Trek-Segafredo ha perso quattro secondi dalla maglia rosa Joao Almeida, perché il portoghese ha strappato l’abbuono riservato al terzo classificato all’arrivo.

Il 35enne resta comunque in quinta posizione in classifica, a 1’01” da Almeida, a 27” dall’olandese Wilco Kelderman, a 18″ dallo spagnolo Pello Bilbao e a 4” da Domenico Pozzovivo. Estremamente positiva la notizia della foratura del danese Jakob Fuglsang, ora a 1’19” dallo Squalo. Vincenzo Nibali ha analizzato la sua prestazione odierna tramite i canali ufficiali della sua formazione: “È stata una tappa animata, come ci aspettavamo. Nelle prime due ore di gara abbiamo tenuto una velocità media molto elevata su un percorso insidioso. Nel complesso è stata una buona giornata per me. Nel finale le sensazioni erano buone, le gambe hanno risposto in salita. In discesa ho evitato rischi. In una giornata così nervosa e pericolosa è stato un buon risultato“.

L'ANALISI DEL DIRETTORE SU VINCENZO NIBALI

