Giro d’Italia, Domenico Pozzovivo: “Fatto un buon lavoro, tanti sono andati in difficoltà. La tappa è stata dura”

Domenico Pozzovivo è stato il grande protagonista della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Il capitano della NTT ha fatto tirare u suoi compagni di squadra fin dalle battute iniziali di questa frazione, caratterizzata da tanta pioggia e da circa 4000 metri di dlslivello sul tracciato della Nove Colli. Il lucano ha provato a fare selezione a Cesenatico, ha cercato di isolare gli altri big della classifica generale, ma poi non ha attaccato in prima persona nel finale. Il 37enne ha fatto corsa dura e sicuramente gli sforzi patiti nella giornata odierna, dovuti anche al freddo e all’acqua, si faranno sentire nelle gambe degli uomini di classifica nelle prossime frazioni.

Domenico Pozzovivo ha analizzato brevemente il suo giovedì attraverso i canali ufficiali della NTT: “La tappa è stata molto dura. Abbiamo preso tanta pioggia, tanto freddo e tanto vento. Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo messo in difficoltà tante persone del gruppo e poi abbiamo cercato di restare tranquilli in discesa. Il morale è alto per le prossime tappe“.

Foto: Lapresse