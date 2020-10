VIDEO Giro d’Italia, highlights dodicesima tappa: Narvaez vince a Cesenatico, i big si marcano su 4000 metri di dislivello

Oggi è andata in scena la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020, una frazione particolarmente esigente caratterizzata da quasi 4000 metri di dislivello in Emilia-Romagna. Partenza e arrivo a Cesenatico, lungo un tracciato di 204 km che ha ricalcato il percorso della mitica Nove Colli, la Gran Fondo più prestigiosa e partecipata del Bel Paese. A vincere nella città di Marco Pantani, calorosamente ricordato in questa giornata caratterizzata da una fittissima pioggia, è stato l’ecuadoriano Jhonatan Manuel Narvaez, uno dei fuggitivi della prima ora.

Ci si aspettava un po’ di azione tra gli uomini di classifica, ma tutti i big sono giunti insieme al traguardo di Cesenatico. La NTT di Domenico Pozzovivo ha cercato di fare corsa dura, ha scremato il gruppetto principale e lo ha ridotto a una ventina di elementi, ha provato a isolare gli altri capitani, ma poi non c’è stata un’azione del lucano e così non ci sono stati scossoni in classifica generale.

Joao Almeida resta in maglia rosa con un vantaggio di 34” sull’olandese Wilco Kelderman, 43” sullo spagnolo Pello Bilbao, 57” su Domenico Pozzovivo, 1’01” su Vincenzo Nibali. Il danese Jakob Fuglsang ha avuto dei problemi tecnici, ma è comunque riuscito a rimanere con gli altri big e si trova in decima posizione a 2’20”. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020, 204 km con partenza e arrivo a Cesenatico.

VIDEO HIGHLIGHTS DODICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020:

Foto: Lapresse