LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: Norris si difende su Hamilton, Sainz 3°! Leclerc 9° prova a riprendere Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Giro 50/53 Hamilton torna ai box ma l’inglese dice che non piove più!! Norris scappa!! Perez passato da Alonso!!!!!!!!!!

Giro 49/53 Verstappen e Leclerc passano Sainz! Norris mantiene 2.3 su Hamilton davanti! Leclerc rimane fuori mentre Verstappen e Sainz tornano ai box! Succede di tutto!!!!!!!!

Giro 49/53 Hamilton richiamato ai box ma prosegue! Leclerc passa Ricciardo ed è settimo!

Giro 48/53 Piove forte!!!!!!!! Norris e Hamilton guidano sulle uova!!! Sbagliano in ogni curva!!! Rientreranno per le intermedie???????

Giro 48/53 Norris allunga su Hamilton! 1.7 di distacco!

Giro 48/53 Norris tiene con i denti la prima posizione! Mentre Perez passa Sainz e sale sul podio!

Giro 47/53 Si alzano leggermente i tempi per i piloti ma al momento la pioggia non è ancora importante. Hamilton è a mezzo secondo da Norris che sbaglia! Corpo a corpo!

Giro 47/53 Norris apre un nuovo giro con Hamilton a un secondo, il campione del mondo non molla

Giro 46/53 Verstappen si dispera per le gomme, con Leclerc che passa Stroll e si porta a 4.8

Giro 46/53 Norris rimette 1.3 su Hamilton, mentre la pioggia arriva davvero!

Giro 45/53 Per il momento la situazione sembra tranquilla, ma vediamo se la pioggia aumenta! Perez passa Ricciardo e si mette alla caccia di Sainz

Giro 45/53 Attenzione! I primi piloti segnalano pioggia in curva 10!!!

Giro 44/53 Leclerc si mette in scia a Stroll per l’ottava posizione, mentre Sainz mantiene 2.2 su Ricciardo

Giro 44/53 Hamilton si avvicina! Si porta a un secondo esatto da Norris che prova a tenere duro!

Giro 43/53 Norris mantiene 1.6 su Hamilton che riceve la comunicazione che la tanto attesa pioggia potrebbe arrivare, leggera, tra pochi minuti

Giro 42/53 Leclerc attacca Russell, ma l’inglese risponde in curva 2, il monegasco passa lo stesso!

Giro 42/53 Hamilton continua a spingere ma sempre 1.7 da Norris

Giro 41/53 Leclerc passa Raikkonen e Ocon e entra in zona punti. Ora 1.7 per riprendere Russell

Giro 41/53 Norris piazza il record in 1:37.468 e risponde a Hamilton che rimane a 1.8, terzo Sainz a 24.2, con Ricciardo, Perez, Alonso e Verstappen in fila

Giro 40/53 Leclerc passa Vettel e si porta in 12a posizione, ora va all’attacco di Raikkonen

Giro 40/53 Hamilton si porta a soli 1.7 da Norris grazie ad un pazzesco 1:37.689!

Giro 39/53 Hamilton inanella giri record su giri record e si avvicina ancora su Norris, mentre Alonso passa Verstappen! Incredibile! Lo spagnolo sale in sesta posizione

Giro 38/53 Norris apre un nuovo giro con 2.3 su Hamilton che ormai lo bracca! Terzo Sainz a 21.2, poi Ricciardo, Perez e Verstappen

Giro 37/53 Pit.stop pessimo per Perez che dura ben 9 secondi! Il messicano torna in pista in quinta posizione davanti a Verstappen

Giro 37/53 Perez va ai box e anche Alonso! Norris può spingere con Hamilton che vuole andarlo a prendere

Giro 36/53 Leclerc effettua il suo cambio gomme, monta le medie e torna in pista in 13a posizione dopo un pit stop di 5 secondi…

Giro 35/53 Perez allunga a 8 secondi su Alonso, quindi Norris inseguito da Leclerc e Hamilton

Giro 34/53 Norris passa Leclerc e sale in terza posizione, Hamilton è a 4 secondi. Verstappen non riesce a sbarazzarsi di Ricciardo

Giro 33/53 Ricciardo è all’attacco di Sainz con Verstappen in scia

Giro 33/53 Ancora Perez in vetta con 6.3 su Alonso, terzo Leclerc che scende a 10.1

Giro 32/53 Verstappen si sbarazza di Stroll, sale in nona posizione e ora si rimette alla caccia di Ricciardo

Giro 32/53 Si apre una nuova tornata con Perez ancora al comando con 5.5 su Alonso, quindi terzo Leclerc a 9.1. Quarto Norris a 12.8 con Hamilton che va avanti a record sul giro e si porta a 8 secondi da Norris!

Giro 31/53 Verstappen è ancora decimo in scia a Ricciardo e Stroll e non riesce ad attaccare

Giro 31/53 Hamilton infila anche Gasly e passa in quinta posizione, con la hard come sempre la W12 vola

Giro 30/53 Hamilton attacca Sainz e lo passa in curva 2 sfruttando il DRS, ora l’inglese è sesto!

Giro 30/53 Facciamo il punto della situazione Perez comanda con 4.0 su Alonso, quindi terzo Leclerc davanti a Norris. Quinto Gasly che si tiene dietro Sainz e Hamilton. Verstappen è decimo

Giro 29/53 Norris invece torna ai box! L’inglese si ferma per montare le hard e torna in azione in quarta posizione alle spalle di Leclerc. Perez al comando

Giro 28/53 Norris apre un nuovo giro con “gomme ottime” come detto in un team radio e precede Perez per 11.4, quindi terzo Alonso e Leclerc quarto

Giro 27/53 Hamilton torna in nona posizione davanti a Ricciardo e Russell, Verstappen è 12

Giro 27/53 Siamo a metà gara, tutti sono in attesa delle mosse di chi deve ancora fermarsi. Sainz continua a rimanere dietro a Bottas e perde un secondo al giro. Si fermano Hamilton e Verstappen!

Giro 26/53 Hamilton guadagna un altro secondo su Norris, mentre Verstappen perde 1.4 da Alonso, con Leclerc sempre in scia

Giro 25/53 Hamilton stampa un 1:39.9 ed è record, migliorato ora da Ricciardo in 1:39.1. In un team radio all’inglese viene chiesto di allungare al massimo il proprio stint

LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA DOPO LE PENALITA’ DI BOTTAS E GIOVINAZZI

Giro 25/53 Norris apre un nuovo giro con 12.4 su Hamilton, quindi terzo Perez a 14.5

Giro 24/53 Verstappen in un team radio si lamenta di non riuscire a “far girare la macchina”. Di sicuro per passare Alonso dovrà penare…

Giro 24/53 Hamilton allunga leggermente su Perez con Alonso e Verstappen in scia, mentre Leclerc torna attaccato a Max!

Giro 23/53 Stop lunghissimo per Ricciardo che perde 5 secondi. L’australiano rientra in 14a posizione alle spalle di Ocon

Giro 23/53 Sainz viene rallentato da Bottas, mentre davanti Norris è un metronomo e allunga a 13 secondi il suo vantaggio su Ricciardo che va ai box!

Giro 22/53 Perez inizia a farsi vedere su Hamilton che proprio non riesce ad attaccare Ricciardo

Giro 21/53 Norris intanto porta il suo margine a quasi 12 secondi su Ricciardo. Bottas decimo vede Sainz negli specchietti…

Giro 21/53 La situazione meteo vede il fronte nuvoloso in arrivo, ma la pioggia non sembra imminente. Verstappen ormai è in scia ad Alonso e Leclerc non è distante!

Giro 20/53 Norris allunga a 10.0 su Ricciardo, mentre il quartetto Ricciardo, Hamilton, Perez e Alonso vede Verstappen quasi pronto all’aggancio!

Giro 19/53 Verstappen sta volando con la gomma hard e, se riuscirà a portarla a lungo, potrà montare la soft nel finale!

Giro 19/53 Norris prosegue in 1:40.8 mentre Ricciardo tiene dietro Hamilton e Perez. Verstappen 1:40.178! Vola l’olandese, Leclerc 1:40.5!

Giro 18/53 Ancora record per Verstappen! 1:40.272 si sta avvicinando ad Alonso! Leclerc perde terreno

Giro 18/53 Ricciardo si difende da Hamilton, mentre Bottas annaspa in decima posizione alle spalle di Gasly. Norris sempre in vetta

Giro 17/53 Vola Verstappen!!!!!!!!! Nuovo record! Si porta a 4.2 da Alonso ma, soprattutto, a 7.8 da Hamilton!

Giro 17/53 Norris apre un nuovo giro con gomma pulita senza graining e continua. Il dubbio rimane su chi si è già fermato. Sarà sufficiente solo una sosta?

Giro 16/53 Norris passa sul traguardo con 7.7 su Ricciardo e 8.8 su Hamilton, quarto Perez a 9.9, quindi tornano tutti ai box, Verstappen è sesto con Leclerc in scia!

Giro 15/53 Sainz torna in pista e tiene la posizione su Stroll e Russell che con l’undercut avevano guadagnato un’enormità!

Giro 15/53 Norris scappa! Dopo il sorpasso mette subito 2.4 su Sainz, mentre Verstappen ce la fa e passa Vettel! Sainz ai box!

Giro 13/53 Norris incredibilmente si riporta sotto ed è a 7 decimi da Sainz! Stroll ai box. Norris passa Sainz!!!!!!!! In curva 13!!!!!!!!

Giro 13/53 Sainz allunga di nuovo su Norris, dopo l’affanno di poco fa lo spagnolo riporta a 1.4 il suo margine. Tutti sono in gestione con le gomme con graining per tutti!

Giro 12/53 Hamilton è insidiato da Perez, mentre Verstappen cerca di passare un Vettel tenacissimo!

Giro 11/53 Sainz e Norris allungano ancora con 7 secondi su Russell, mentre Hamilton è sempre sesto ma non riesce ad attaccare Ricciardo.

Giro 11/53 Ancora Norris all’attacco ma Sainz chiude! Che duello!! L’inglese si fa vedere in ogni curva!

Giro 10/53 Leclerc attacca Vettel, battaglia durissima, ma ne approfitta Verstappen che lo passa!

Giro 10/53 Norris prende la scia di Sainz ma non riesce ad attaccarlo in curva 2, ora però l’inglese vuole sfruttare il graining dello spagnolo

Giro 9/53 Verstappen passa anche Gasly e ora è all’inseguimento di Leclerc, mentre Sainz sembra in crisi con la gomma anteriore sinistra e Norris lo attacca! Lo spagnolo risponde

Giro 8/53 Norris si fa sotto su Sainz e si porta a un solo secondo! L’inglese sembra avere trovato il giusto ritmo ora

Giro 7/53 Sainz vede Norris avvicinarsi a 1.5, quindi Russell terzo a 8.2. Hamilton sesto a 10.3, quindi Leclerc 12° a 17.3

Giro 6/53 Verstappen passa Bottas!!!!!!!!!!!!! Ora vediamo la risposta del finlandese sul lungo rettilineo

Giro 6/53 Sainz di nuovo record e Norris ora è a 2.2. Leclerc in scia a Vettel ma non riesce a passarlo, quindi Bottas 14° con Verstappen in scia!

Giro 5/53 Sainz 1:41.533 nuovo record sul giro, 1.8 su Norris, poi Russell a 7.0 apre un filotto con Stroll, Ricciardo e Hamilton in scia

Giro 4/53 Sainz sembra disporre di un buon passo e mantiene 1.4 su Norris

Giro 4/53 Leclerc è 12° in scia a Vettel, mentre Bottas è 14° con Verstappen in scia! Ora si vedranno scintille?

Giro 3/53 Sainz spinge e allunga su Norris con il suo margine che va a 1.567, Russell terzo a 3.617, mentre Hamiton si mette in scia a Ricciardo

Giro 2/53 Sainz vola via con un secondo su Norris, poi Russell a 3.0, Hamilton attacca Alonso e lo passa di forza in curva 4

Giro 1/53 Sainz comanda su Norris e Russell, poi Russell, Stroll, Ricciardo e Alonso, Hamilton crolla settimo! Leclerc 12° incredibile!!!!!!!! Verstappen 18°

PARTENZA – Lo scatto migliore è di Norris, con Russell che passa subito Sainz, si arriva in curva 1 con Sainz che sale in vetta

14.03 Pochi istanti e si parte!!!!!!!!!!!

14.02 Piloti di nuovo sulla griglia, Verstappen conferma tutto ok, mentre davanti hanno tutti le gomme medie!

14.02 Verstappen segnala una batteria che si sta svuotando a livello di potenza… attenzione!

14.01 I piloti sono impegnati nel giro sul tracciato di Sochi, sale la tensione a Sochi! Ci attende una partenza vibrante, con un lunghissimo rettilineo dove le scie faranno la differenza. La pioggia, in questo momento, viene annunciata alle 15.00.

14.00 Si parte per il giro di ricognizione! I piloti lasciano la griglia di partenza!

13.59 Tutto è pronto per il via del giro di ricognizione. La pioggia si vede in lontananza, sembra che il fronte nuvoloso sia in arrivo sul tracciato. Ci attende una gara emozionante!

13.57 Prima del via un paio di statistiche: Lewis Hamilton ha vinto solo una volta nella ultime 10 gare, Valtteri Bottas è ancora all’asciutto quest’anno, mentre la Ferrari rimane all’ultimo successo di Singapore 2019 con Seb Vettel. Charles Leclerc non vince, invece, da Monza 2019

13.55 Al fianco di Verstappen troveremo Charles Leclerc. Anche il monegasco vuole la grande rimonta e cercherà di sfruttare una SF21 che, come detto, ha un buon passo gara.

13.52 Dal fondo dello schieramento, invece, prenderà il via il suo rivale numero uno: Max Verstappen. L’olandese ha scelto di montare la quarta PU a Sochi e sapeva di dover correre in difesa, pronto alla rimonta. Le difficoltà della Mercedes di ieri gli danno ulteriore forza, sperando che la gara sia meno lineare possibile per risalire più posizioni possibili. Il ritmo parla di 1:40 basso, fino all’1:39.5 di venerdì. L’arretramento di Bottas aumenta la sua difficoltà, con un “mastino” che lo marcherà stretto

13.49 Chi, ovviamente, avrà il dente avvelenato, è Lewis Hamilton. I pasticci di ieri (incidente dentro i box e testa-coda nel finale della Q3) confermano il suo momento non eccezionale. Parte quarto e deve assolutamente vincere su una pista nella quale la Mercedes partiva, o parte, per fare doppietta. Il 16° posto di Valtteri Bottas potrebbe avere il senso, anche, di bloccare la rimonta di Verstappen. Uno “zero” sarebbe devastante. Il passo gara vede la W12 sull’1:39 medio-alto, davvero impressionante.

13.47 Mattia Binotto: “Per Sainz l’occasione è importante ma le variabili saranno tante, come le gomme e il degrado. Sarà importante massimizzare il lavoro e fare bene. Charles? Molto più difficile per lui soprattutto per i sorpassi”.

13.46 Christian Horner sulla griglia: “L’arretramento di Bottas non cambia i nostri piani, con Max puntiamo alla top-5. La pioggia? Quando parti ultimo può rappresentare una bella chance…”

13.45 Al suo fianco ecco Carlos Sainz! Lo spagnolo, invece, proverà a sfruttare l’eventuale scia di Norris per prendere la vetta della corsa. La Ferrari ha dimostrato di avere un buon passo gara (venerdì quasi sempre sul piede dell’1:40 basso-medio) per cui in partenza potrebbe giocarsi le proprie carte

BOTTAS CAMBIA LA POWER-UNIT: PARTIRA’ 17°

ANTONIO GIOVINAZZI PENALIZZATO

ORARIO GARA GP RUSSIA F1 IN CHIARO SU TV8

13.42 Dalla pole position, come detto, scatta Lando Norris. Il giovane talento inglese ha centrato la sua prima pole in carriera e cercherà di capitalizzarla. Riuscire a tenere la prima posizione prima di curva 2 sarà durissima, ma potrebbe concedergli una grande chance in ottica gara

13.39 RIPROPONIAMO LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI RUSSIA perchè ci sono novità! Valtteri Bottas partirà 16esimo e Antonio Giovinazzi 17esimo per ulteriori cambi alla propria vettura

1. Lando Norris (McLaren)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. George Russell (Williams)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Daniel Ricciardo (McLaren)

6. Fernando Alonso (Alpine)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Sergio Perez (Red Bull)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

11. Pierre Gasly (AlphaTauri)

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

14. Mick Schumacher (Haas)

15. Nikita Mazepin (Haas)

16. Valtteri Bottas (Mercedes),

17. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo),

18. Nicholas Latifi (Williams),

19. Charles Leclerc (Ferrari),

20. Max Verstappen (Red Bull),

13.36 La conformazione della pista, ovvero un lunghissimo tratto di scorrimento fino a curva 2, permette numerosi sorpassi in partenza, tanto che… è incredibile notare come solamente in 2 occasioni (28,6%) il vincitore sia partito dalla pole position.. In 5 occasioni (71,4%) il vincitore è però partito dalla prima fila. Ciò significa che, curiosamente, sono più i successi ottenuti da chi è partito secondo (3) rispetto a quelli di chi è scattato dalla pole! Esiste un altro dato clamoroso. L’unico pilota partito dalla seconda fila ad aver vinto il Gran Premio di Russia è Valtteri Bottas. Il fatto eclatante è che il finlandese ci è riuscito per due volte (2017 e 2020)!

13.33 Sul fronte dei podi, la classifica è capitanata da Lewis Hamilton, il quale nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 6 volte, mancando l’appuntamento esclusivamente nel 2017, anno in cui comunque ha concluso in quarta posizione. Il britannico è uno dei sette piloti in attività a vantare almeno un podio a Sochi:

6 (4-1-1) – HAMILTON Lewis

5 (2-2-1) – BOTTAS Valtteri

3 (0-2-1) – VETTEL Sebastian

2 (0-0-2) – RÄIKKÖNEN Kimi

1 (0-1-0) – VERSTAPPEN Max

1 (0-0-1) – LECLERC Charles

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

13.30 Siamo a mezzora esatta dal via della gara. Al momento a Sochi dominano le nubi, ma la pioggia è in arrivo! Sul Mar Nero piove e si vede in lontananza… vedremo se per il via del GP ci saranno novità! La Federazione parla di 50% di possibilità di precipitazioni e rischio tra un’ora esatta.

13.27 Gli altri 4 piloti ad aver realizzato una pole position a Sochi sono tutti in attività. Si tratta di Sebastian Vettel (2017), Valtteri Bottas (2018), Charles Leclerc (2019) e, come detto, Lando Norris ieri. Guardando alle squadre, la graduatoria è capitanata dalla Mercedes con 5, mentre la Ferrari ha ottenuto la pole in 2 occasioni e la McLaren 1.

13.24 A differenza delle vittorie, il panorama delle pole position è decisamente più variegato, in quanto nel corso degli anni ben sei uomini (ieri l’ultimo della lista è stato Lando Norris) sono riusciti a realizzare la miglior prestazione in qualifica. Fra di essi, sono stati capaci di ripetersi 2 piloti. Si tratta di Nico Rosberg (2015, 2016) e Lewis Hamilton (2014, 2020).

13.21 Sul fronte dei team, va rimarcato come la Mercedes abbia instaurato un vero e proprio monopolio, avendo vinto tutte e 7 le edizioni tenutesi sinora. Il bilancio della Casa di Stoccarda in Russia è impressionante, poiché le Frecce d’Argento, poi tramutatesi in Frecce Nere, hanno firmato ben quattro doppiette, ottenendo 12 podi su un massimo teorico di 14!

13.18 Facciamo un po’ di numeri sul GP di Russia. Il pilota più vincente in assoluto è Lewis Hamilton, capace di imporsi 4 volte (2014, 2015, 2018, 2019). Segue Valtteri Bottas, che ha primeggiato in 2 occasioni (2017, 2020). Inoltre vanta 1 trionfo anche Nico Rosberg (2016).

Interessante notare come nessuno sia ancora riuscito a conquistare tre edizioni consecutive.

13.15 LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI RUSSIA

1. Lando Norris (McLaren)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. George Russell (Williams)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Daniel Ricciardo (McLaren)

6. Fernando Alonso (Alpine)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Sergio Perez (Red Bull)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

11. Pierre Gasly (AlphaTauri)

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

14. Mick Schumacher (Haas)

15. Nikita Mazepin (Haas)

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), penalizzato cinque posizioni per aver sostituito il cambio

17. Valtteri Bottas (Mercedes), penalizzato per aver sostituito alcuni componenti della power unit

18. Nicholas Latifi (Williams), penalizzato per aver sostituito alcuni componenti della power unit

19. Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato per aver montato la quarta power unit

20. Max Verstappen (Red Bull), penalizzato per aver montato la quarta power unit

13.12 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 226.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 221.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 141

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 132

5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 118

6 Charles Leclerc MON FERRARI 104

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 97.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 83

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 66

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 50

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 45

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 35

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 24

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 18

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 15

16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

13.09 Iniziamo l’avvicinamento alla gara con LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2021

1 MERCEDES 362.5

2 RED BULL RACING HONDA 344.5

3 MCLAREN MERCEDES 215

4 FERRARI 201.5

5 ALPINE RENAULT 95

6 ALPHATAURI HONDA 84

7 ASTON MARTIN MERCEDES 59

8 WILLIAMS MERCEDES 22

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 3

10 HAAS FERRARI 0

13.08 Quest’anno Max Verstappen ha centrato 7 successi, Lewis Hamilton 4, quindi 1 Sergio Perez, 1 Esteban Ocon e 1 Daniel Ricciardo

13.06 Si corre sul tracciato di Sochi, ricavato dal Villaggio Olimpico dei Giochi invernali 2014. Poco apprezzato da piloti e spettatori, il tracciato misura 5.848 metri e presenta 18 curve. Un T1 di scorrimento, un T2 variegato, prima di un T3 con ben 6 curve lente ad angolo retto dove inserimento in curva e trazione fanno la differenza

13.03 Tutto è pronto per il quindicesimo appuntamento di una stagione davvero intensa. Siamo reduci dai fatti di Monza con il contatto Verstappen-Hamilton e la vittoria di Ricciardo. Chi la spunterà oggi?

13.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti a Sochi! Tra un’ora esatta prenderà il via il GP di Russia 2021

11.59 Incredibile amici di OA Sport, cambia ancora la griglia di partenza! Antonio Giovinazzi ha sostituito il cambio, dunque viene penalizzato di cinque posizioni! Il pilota dell’Alfa Romeo scatterà 16°.

10.59 L’annuncio ufficiale della Mercedes.

UPDATE: @ValtteriBottas will start the #RussianGP from P17 after taking his fifth Power Unit of the season. The Team has taken the tactical opportunity to add another PU into VB’s pool for the remainder of the season. pic.twitter.com/XEcq2ES6Fv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 26, 2021

10.55 E’ evidente la scelta tattica della Mercedes. Arretrando Bottas in fondo alla griglia, il finlandese potrà fare da tappo al tentativo di rimonta di Max Verstappen, che partirà 20°. Dunque Lewis Hamilton, che dovrà comunque partire dalla quarta casella, si trova nelle condizioni di guadagnare tantissimi punti in questa gara.

10.50 Buongiorno amici di OA Sport. Arriva una notizia da casa Mercedes: Valtteri Bottas ha montato la quarta power-unit, dunque da regolamento dovrà scattare in fondo allo schieramento. Anche Leclerc, Verstappen e Latifi sono stati penalizzati per lo stesso motivo. Bottas, tuttavia, ha ottenuto un piazzamento migliore in qualifica rispetto ai piloti citati, dunque scatterà 17°!

LA PRESENTAZIONE DELLA GARA: E’ IL MONDIALE PIU’ PAZZO DAL 2012

PROGRAMMA E ORARI DI OGGI

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI RUSSIA DI F1

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

CARLOS SAINZ IN PRIMA FILA

VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

CARLOS SAINZ: “FERRARI MIGLIORATA”

CHARLES LECLERC: “DIFFICILE SORPASSARE”

LEWIS HAMILTON: “HO COMMESSO DEGLI ERRORI”

MAX VERSTAPPEN: “ARRIVARE IN ZONA PUNTI”

RIMONTE E SORPASSI IN VISTA

LANDO NORRIS ARBITRO DEL MONDIALE

AUTOGOL MERCEDES

LANDO NORRIS: “POLE FANTASTICA”

GEORGE RUSSELL: “PUNTIAMO AL PODIO”

SERGIO PEREZ: “PECCATO PER IL NONO POSTO”

ANTONIO GIOVINAZZI: “GIORNATA DELUDENTE”

VALTTERI BOTTAS: “CI SIAMO COMPLICATI LA VITA”

FERNANDO ALONSO: “CONTENTO DEL SESTO POSTO”

KIMI RAIKKONEN: “ABBIAMO DEL POTENZIALE”

INTERVISTA VIDEO A CARLOS SAINZ

INTERVISTA VIDEO A CHARLES LECLERC

ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8

CANCELLATE LE FP3: A RISCHIO ANCHE LE QUALIFICHE

COSA SUCCEDE SE LE QUALIFICHE VENGONO CANCELLATE

MICHAEL MASI: “QUALIFICHE? PRIORITA’ RESTA IL SABATO, MA POTREBBERO VENIRE SPOSTATE A DOMENICA”

ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8

CANCELLATE LE FP3: A RISCHIO ANCHE LE QUALIFICHE

COSA SUCCEDE SE LE QUALIFICHE VENGONO CANCELLATE

MICHAEL MASI: “QUALIFICHE? PRIORITA’ RESTA IL SABATO, MA POTREBBERO VENIRE SPOSTATE A DOMENICA”

ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8

PIOGGIA E FORTE VENTO: COSA SUCCEDE SE NON SI DISPUTANO LE QUALIFICHE

QUALIFICHE A RISCHIO PER LA PIOGGIA

ORARI, TV, PROGRAMMA IN DIRETTA DI FP3 E QUALIFICHE

CHARLES LECLERC: “FOCALIZZATO SULLA GARA”

CARLOS SAINZ: “TROVATO BUON BILANCIAMENTO”

CHARLES LECLERC E MAX VERSTAPPEN PARTIRANNO IN ULTIMA FILA

LECLERC HA PROVATO IL NUOVO MOTORE: COSA CAMBIA VERSO IL 2022?

MAX VERSTAPPEN CAMBIA IL MOTORE

LA GARA CHIAVE DEL MONDIALE?

FERRARI SPERA IN UN DUELLO MERCEDES-RED BULL FINO ALL’ULTIMA GARA

LA CRONACA DELLA FP2

RISULTATI E CLASSIFICA DELLA FP2

LA CRONACA DELLA FP1

RISULTATI E CLASSIFICA DELLA FP1

VALTTERI BOTTAS: “OTTIMO FEELING”

LEWIS HAMILTON: “PUNTARE ALLA DOPPIETTA”

MAX VERSTAPPEN: “DIFFICILE SORPASSARE DOMENICA”

SERGIO PEREZ: “MERCEDES MOLTO FORTE SU QUESTA PISTA”

LANDO NORRIS: “ABBIAMO AVUTO ALTI E BASSI, FEELING DISCRETO”

ANTONIO GIOVINAZZI: “SONO STATO SFORTUNATO”

SEBASTIAN VETTEL: “GIORNATA PRODUTTIVA”

KIMI RAIKKONEN: “IMPRESSIONI POSITIVE”

CHRIS HORNER: “GIUSTO CAMBIARE LA POWER-UNIT DI MAX OGGI”

IL PROGRAMMA DELLE QUALIFICHE

VIDEO TRACK LIMITS A SOCHI

VIDEO NUOVA POWER-UNIT PER VERSTAPPEN

VIDEO SIPARIETTO HORNER-WOLFF SULLE POWER-UNIT

VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLE PROVE LIBERE

LA CRONACA DELLA FP1

RISULTATI E CLASSIFICA DELLA FP1

11.42 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. L’appuntamento con Sochi è per le 14.00 per la seconda sessione di libere. Un saluto a tutti!

11.40 Occhi puntati sul box di Max Verstappen. L’olandese potrebbe cambiare la power unit, i meccanici stavano lavorando sulla Red Bull #33 negli ultimi minuti del turno.

11.37 Problemi per Norris all’ingresso della pit lane. Il britannico tocca il muro danneggiando l’ala anteriore.

11.35 Buoni segnali da parte della Ferrari che conclude il turno al quarto posto con il monegasco Charles Leclerc. Ricordiamo che il compagno di Carlos Sainz dovrà scattare dal fondo della griglia in seguito al cambio della power unit.

11.33 La classifica finale della FP1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.427 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.227 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.690 4

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.354 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.367 5

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.384 5

8 Lando NORRIS McLaren+1.532 5

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.761 3

10 Fernando ALONSO Alpine+1.798 3

11 Esteban OCON Alpine+1.809 3

12 Lance STROLL Aston Martin+2.095 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.368 4

14 Daniel RICCIARDO McLaren+2.450 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.525 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.367 3

17 George RUSSELL Williams+3.586 5

18 Nicholas LATIFI Williams+3.728 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.159 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.550 3

11.30 Bandiera a scacchi! Valtteri Bottas chiude al comando la FP1 del GP di Russia con un passo gara incredibile. 1.34.4 è il giro veloce di questa sessione davanti ad Hamilton e Verstappen.

11.29 ATTENZIONE! I meccanici lavorano sulla macchina di Verstappen. Potrebbe esserci un cambio di power unit.

11.27 Hamilton torna in pista con una nuova ala, test per la Mercedes in questi ultimi minuti

11.25 Passo constante per Bottas che continua la propria simulazione. In pista anche Leclerc che ora trova una vettura lenta.

11.23 La classifica aggiornata:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.427 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.227 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.690 4

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.354 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.367 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.384 5

8 Lando NORRIS McLaren+1.532 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.761 3

10 Esteban OCON Alpine+1.809 3

11 Fernando ALONSO Alpine+1.870 3

12 Lance STROLL Aston Martin+2.095 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.368 3

14 Daniel RICCIARDO McLaren+2.450 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.525 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.367 3

17 George RUSSELL Williams+3.586 5

18 Nicholas LATIFI Williams+3.728 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.159 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.550 3

11.20 Ultimi giri per tutti, mentre i meccanici lavorano sulla McLaren di Lando Norris, ottavo in questo momento. Lavoro diverso per Mercedes che sta già simulando il passo gara.

11.17 Verstappen si migliora, terzo tempo per l’alfiere della Red Bull. Il leader del Mondiale insegue Bottas ed Hamilton, rispettivamente primo e secondo.

11.15 Si attende settimana prossima una comunicazione ufficiale in base per l’appuntamento in Qatar. In caso contrario si gareggerà in quel del Bahrain sull’anello esterno che ha debuttato nel 2020.

11.12 La classifica aggiornata:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.427 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 3

3 Charles LECLERC Ferrari+0.690 3

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.189 3

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.354 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.384 3

7 Lando NORRIS McLaren+1.532 3

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.761 2

9 Esteban OCON Alpine+1.809 2

10 Lance STROLL Aston Martin+2.095 2

11 Daniel RICCIARDO McLaren+2.450 2

12 Pierre GASLY AlphaTauri+2.500 3

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.525 2

14 Fernando ALONSO Alpine+2.573 2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.683 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.367 2

17 George RUSSELL Williams+3.586 4

18 Nicholas LATIFI Williams+3.728 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.159 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.550 2

11.10 Ferrari è al terzo posto, ottimi segnali da parte della Rossa con il monegasco Charles Leclerc.

11.08 Molti piloti tornano ai box. Bottas resta leader con due decimi di margine su Hamilton e 690 millesimi su Leclerc. Verstappen è quarto per ora.

11.06 Virtual Safety Car. I commissari sono intervenuti per rimuovere dei detriti in curva 1.

11.05 La classifica aggiornata:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.427 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 3

3 Charles LECLERC Ferrari+0.690 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.189 2

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.354 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.384 2

7 Esteban OCON Alpine+1.809 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+2.500 2

9 Lando NORRIS McLaren+2.562 3

10 Fernando ALONSO Alpine+2.573 2

11 Daniel RICCIARDO McLaren+3.087 2

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.172 2

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.367 2

14 George RUSSELL Williams+3.586 3

15 Nicholas LATIFI Williams+3.728 2

16 Lance STROLL Aston Martin+3.875 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.961 3

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+4.062 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.159 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.550 2

11.04 Si migliora Sainz, sesto crono per la Rossa che si colloca alle spalle del tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin).

11.03 Torna in scena Carlos Sainz, attualmente 11°. Primo giro per l’iberico con le gomme rosse.

11.00 Quarto tempo per Verstappenc che è da poco rientrato in pit lane.

10.58 Hamilton completa un nuovo tentativo al secondo posto con 2 decimi dal compagno di box. Terzi tempo per Leclerc che paga +690 millesimi dal leader di questa FP1.

10.56 Bottas al comando! Nuovo giro veloce per il finnico in 1:34.427 che regala 1 secondo alla concorrenza.

10.55 Quarto tempo per Leclerc, decimo per Sainz che si colloca alle spalle di Daniel Ricciardo, vincitore con McLaren del GP d’Italia.

10.52 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:36.055 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.357 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.630 1

4 Charles LECLERC Ferrari+0.653 1

5 Lando NORRIS McLaren+0.934 1

6 Fernando ALONSO Alpine+0.945 1

7 Esteban OCON Alpine+1.262 1

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.386 1

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.459 1

10 Carlos SAINZ Ferrari+1.503 1

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.544 1

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.651 2

13 Lance STROLL Aston Martin+2.247 1

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.333 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.434 1

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.940 1

17 Nicholas LATIFI Williams+3.349 1

18 George RUSSELL Williams+3.581 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.476 1

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.559 1

10.49 Giro veloce per Verstappen, in pista con la mescola più performante. 1:36.055 è il nuovo best lap del week-end.

10.47 Quarto tempo per Lando Norris. Il britannico di McLaren paga 5 decimi di ritardo da Bottas. Continua a girare Verstappen che si lamenta della propria monoposto.

10.45 Primo passaggio per Max Verstappen, in scena come la Ferrari con ‘gomma rossa’. L’olandese firma il quarto tempo con quasi un secondo di margine da Bottas. Si migliora anche Hamilton che sale secondo.

10.43 Bottas! Giro veloce per il finnico in 1.36.412. Leclerc resta al secondo posto.

10.43 Parziali record per Bottas, il finnico attacca il best lap di Leclerc con gomme ‘bianche’.

10.42 Leclerc, con gomma rossa, è il leader della sessione. Ottimi riscontri dal francese Esteban Ocon (Alpine) che si colloca quarto alle spalle delle due Mercedes.

10.40 La classifica aggiornata, manca all’appello Max Verstappen.

1 Charles LECLERC Ferrari1:36.708 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.439 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.895 1

4 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.083 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.226 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.427 1

7 Lando NORRIS McLaren+1.568 1

8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.665 1

9 Fernando ALONSO Alpine+1.907 1

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.516 1

11 Esteban OCON Alpine+2.626 1

12 Nicholas LATIFI Williams+2.696 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.859 1

14 George RUSSELL Williams+2.928 1

15 Lance STROLL Aston Martin+3.058 1

16 Daniel RICCIARDO McLaren+3.173 1

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.712 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.016 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.714 1

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – – –

10.38 Charles Leclerc! Giro veloce per il monegasco in 1.36.706 davanti a Valtteri Bottas, sempre molto competitivo in questo tracciato.

10.35 Lewis Hamilton subito leader in 1:38.373. Secondo posto per Sergio Perez davanti a Charles Leclerc.

10.34 Il padrone di casa di questo week-end è il russo Nikita Mazepin, confermato nel 2022 con Haas insieme al tedesco Mick Schumacher.

10.32 Tutti subito in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Anche Verstappen si prepara a salire in auto.

10.30 Bandiera verde! Scatta la FP1 del GP di Russia 2021!

10.27 Non ci sono rischi per quanto riguarda la FP1. Il sole splende a 2 minuti dal via.

10.25 Attenzione ai limiti della pista, ogni abuso sarà sanzionato con la cancellazione del tempo.

10.23 I piloti si stanno preparando per scendere in pista. Tra meno di 10 minuti scatterà la sessione!

10.20 Nuova power unit per la Ferrari, la Rossa punta su questo aggiornamento per poter guadagnare qualche posizione.

10.17 Non ci sono ancora indicazioni sul futuro di Antonio Giovinazzi, attuale pilota di Alfa Romeo che potrebbe non essere confermato nel ‘Circus’.

10.14 Il finlandese è stato rimpiazzato dal polacco Robert Kubica che lo scorso week-end ha vinto con WRT l’European Le Mans Series nella classe LMP2 al termine della 4h di Spa-Francorchamps.

10.11 Torna questo fine settimana il finnico Kimi Raikkonen, assente in Olanda ed in Italia in seguito all’esito positivo di un tampone alla vigilia del round di Zandvoort.

10.08 Charles Leclerc e Carlos Sainz inseguono la Top5 in quel di Sochi. Il monegasco e lo spagnolo sono pronti a contendersi la Top5 con le due McLaren che cercano conferme dopo Monza.

10.05 Ferrari e Red Bull hanno sempre patito questa pista che ha una caratteristica: il degrado delle gomme è praticamente nullo.

10.03 Hamilton è il favorito d’obbligo per il week-end che ci apprestiamo a vivere. La Mercedes ha sempre vinto a Sochi, una primato che potrebbe cadere domenica pomeriggio.

10.00 Max Verstappen dovrà scontare tre posizioni sulla griglia di partenza di domenica. L’olandese della Red Bull è stato ritenuto colpevole del contatto avuto alla ‘Prima Variante’ con il rivale Lewis Hamilton (Mercedes).

9.57 La classifica del Mondiale alla vigilia del round di Sochi.

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 226.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 221.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 141

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 132

5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 118

6 Charles Leclerc MON FERRARI 104

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 97.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 83

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 66

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 50

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 45

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 35

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 24

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 18

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 15

16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

9.55 Dal 2023 cambierà la casa del GP di Russia. Sochi lascerà spazio ad Igora Drive, tracciato che snoda a pochi chilometri da San Pietroburgo.

9.53 La curva più interessante di questo impianto si trova nel primo settore, una lunga piega verso sinistra che passa accanto al cuore delle delle Olimpiadi del 2014. Il tracciato è di 5.814 metri, suddivisi in 18 curve.

9.50 L’impianto di Sochi è un tracciato permanente molto tecnico che si snoda tra gli edifici che hanno accolto le Olimpiadi Invernali del 2014

9.47 Il sole splende a Sochi, tracciato che accoglie dal 2014 il GP di Russia. Il maltempo potrebbe arrivare domani e nella giornata di domenica stando a quanto riportano le previsioni.

9.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, quindicesimo atto del Mondiale F1 2021.

Presentazione weekend Sochi – Presentazione prove libere – Bozza del calendario 2022 – Programma odierno in tv

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo un weekend di pausa, il circus fa tappa a Sochi per un nuovo capitolo della rivalità tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

L’olandese della Red Bull è leader del campionato con 5 punti di vantaggio sul “Re Nero”, che parte però con i favori del pronostico in vista del GP russo anche a causa della penalità di 3 posizioni in griglia che dovrà scontare Verstappen in seguito all’incidente di Monza.

Mercedes è imbattuta a Sochi nell’era ibrida e sembra avere il potenziare per portare a quota 8 la striscia di vittorie consecutive sul circuito del Mar Nero. Red Bull deciderà dopo la qualifica se montare o meno la quarta power-unit Honda dell’anno sulla vettura di Verstappen, che costringerebbe il nativo di Hasselt a rimontare dal fondo dello schieramento.

Si comincia alle ore 10.30 con il via della prima sessione di libere, mentre le FP2 scatteranno alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della fantastica sfida per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen: buon divertimento! Attenzione al meteo: previsto brutto tempo per tutto il fine settimana, ma soprattutto per sabato e domenica.

Foto: LivePhotoSport