F1 oggi, GP Russia 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi sabato 25 settembre si disputano le qualifiche del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Sochi. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Si preannuncia un turno decisamente appassionante e avvincente, anche se su questo tracciato super veloce è quasi svantaggioso scattare al palo.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dovrebbero cimentarsi in un duello al volante delle proprie Mercedes. Il sette volte Campione del Mondo vuole scattare davanti a tutti e poi puntare alla vittoria, visto che Max Verstappen scatterà dall’ultima fila a quasi di una penalizzazione per avere montato il quarto motore. Il leader del Mondiale dovrà limitare i danni, partirà accanto al ferrarista Charles Leclerc, che utilizzerà una nuova power unit.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle qualifiche del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO QUALIFICHE GP RUSSIA F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 26 SETTEMBRE:

11.00-12.00 F1, prove libere 3

14.00 F1, qualifiche

QUALIFICHE GP RUSSIA F1 2021: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Prove libere 3 e Qualifiche in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201).

Qualifiche in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite) alle ore 18.30.

Prove libere 3 e Qualifiche in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Qualifiche in differita streaming su tv8.it alle ore 18.30.

Prove libere 3 e Qualifiche in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche in replica su Sky Sport F1 alle ore 18.45, 20.30, 22.20, 00.05 e nel rullo notturno.

Foto: Lapresse