Charles Leclerc scatterà dall’ultima fila nel GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Il monegasco ha infatti montato la quarta power unit stagionale sulla propria Ferrari e, come prevede il regolamento, è stato retrocesso in fondo alla griglia di partenza. Il pilota della Ferrari, che sarà affiancato da Max Verstappen (leader del Mondiale con la Red Bull), proverà a inscenare una rimonta difficile e ad entrare in zona punti. In qualifica ha superato il Q1 in difficili condizioni di bagnato.

Charles Leclerc ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport F1: “È stato bello girare, volevo fare qualche giro in queste condizioni ed è andata bene ma non è cambiato niente per domani perché comunque partiremo in ultima fila. Non sarà una gara facile, partendo 19° su una pista così dove è difficile sorpassare, ma noi daremo tutto e speriamo di fare una bella gara. La macchina è pronta per una gara con l’asciutto“.

Charles Leclerc parla anche del suo obiettivo: “A me piacerebbe fare la top-5, ma penso che non sia realistico. Penso a fare la migliore gara possibile, il passo è stato buono e sono fiducioso, peccato che non si sorpassi tanto ma io farò di tutto e poi vedremo”.

