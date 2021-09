F1 oggi, GP Russia 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi domenica 26 settembre (ore 14.00) si disputa il GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Si preannuncia una gara decisamente spettacolare ed emozionante, su un tracciato estremamente veloce ma in cui è anche complesso effettuare dei sorpassi. Attenzione alla possibile pioggia che potrebbe rimescolare le carte in tavola come successo durante le qualifiche, anche le scuderie sembrano pensare a una gara sull’asciutto.

Lando Norris scatterà dalla pole position con la McLaren e sogna la magia. Accanto al britannico ci sarà la Ferrari di Carlos Sainz, desideroso di ottenere un risultato davvero di lusso. Lewis Hamilton vuole la vittoria, in modo da riprendersi la vetta del campionato, ma dovrà rimontare dalla quarta piazzola (è preceduto anche dalla Williams di George Russell). In ultima fila Max Verstappen (leader del campionato con cinque punti di vantaggio su Hamilton) e Charles Leclerc: il pilota della Red Bull dovrà cercare la rimonta furibonda per limitare i danni, l’alfiere della Rossa spera di ottenere un buon risultato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky8, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv oltre che su tv8.it, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Prevista la differita tv su TV8 alle ore 18.00.

CALENDARIO GP RUSSIA F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 26 SETTEMBRE:

14.00 GP Russia 2021

GP RUSSIA F1 2021: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Gara in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Gara in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite) dalle ore 18.00.

Gara in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now TV.

Gara in differita streaming, gratis per tutti, su tv8.it dalle ore 18.00.

Gara in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara in replica su Sky Sport F1 alle ore 18.00, 20.00, 22.00, 00.30 e nel rullo notturno.

