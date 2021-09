Kimi Raikkonen commenta la propria prestazione al termine delle prove libere del Gran Premio di Russia, quindicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il finnico conclude al dodicesimo posto la sessione alle spalle del messicano Sergio Perez (Red Bull).

L’ex campione del mondo torna al volante della propria Alfa Romeo dopo aver saltato gli ultimi due appuntamenti in seguito alla positività ad un tampone alla vigilia del GP d’Olanda di Zandvoort. Il finlandese è stato sostituito dal polacco Robert Kubica, che la settimana scorsa ha vinto le European Le Mans Series 2021 grazie al successo nella 4h di Spa-Francorchamps.

Il compagno di box di Antonio Giovinazzi ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “Penso che oggi sia stata una bella giornata per ritornare in macchina. Non mi è sembrato molto diverso dalle altre volte, il lavoro che abbiamo svolto non è stato poi così male”.

L’ex alfiere della Ferrari ha concluso dicendo: “Le cose sono andate bene, le condizioni erano buone e quindi siamo stati in grado di finire il lavoro che ci eravamo prefissati. Le prime impressioni sono positive, ma è solo venerdì. Il feeling con la vettura è buono, ma bisognerà vedere cosa succederà in qualifica per capire il nostro passo rispetto agli altri”.

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla