Charles Leclerc è andato vicinissimo all’obiettivo di portare a casa qualche punto dal GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Sochi, ma purtroppo la pioggia ha fatto capolino negli ultimi cinque giri e il pilota della Ferrari, che era scattato in penultima posizione, ha pagato dazio. Il monegasco non è infatti rientrato immediatamente ai box per montare le gomme da bagnato, l’acqua è caduta copiosa e la sua gara è stata letteralmente rovinata, tanto che ha concluso in quindicesima posizione.

Charles Leclerc ha espresso tutta la sua delusione ai microfoni di Sky Sport F1 e ha spiegato perché non è rientrato subito ai box per effettuare la sostituzione degli pneumatici: “Non volevo mettere casini nello stesso giro con l’ingresso di Sainz, il giro dopo era troppo tardi perché l’acqua era arrivata fortissimo ed era troppo tardi“.

La delusione è palpabile e il morale è davvero a terra: “Non riesco a vedere nulla di positivo, oggi purtroppo non sono contento. La nuova power unit sicuramente è positiva per il team, ma dopo una gara così sono finito indietro. Bravo Carlos (Sainz, ndr), è finito davanti alla McLaren ed è buono, ma per me non vedo nulla di positivo“.

Foto: Florent Gooden – LPS