F1 su TV8, GP Russia 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Dopo il venerdì dedicato alle prove libere, si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Sochi, ricavato dal Villaggio Olimpico dei Giochi invernali 2014, saranno i cronometri a diventare protagonisti, dato che vivremo le attesissime qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani, che scatterà alle ore 14.00.

La giornata odierna, invece, prenderà il via alle ore 11.00 italiane con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 14.00. Cosa dovremo attenderci dal sabato di Sochi? Le Mercedes proveranno a monopolizzare la prima fila dello schieramento, approfittando delle 3 posizioni di penalità comminate a Max Verstappen che, a sua volta, dovrà provare a qualificarsi più avanti possibile, per tentare di recuperare già domani al via le posizioni perse.

IN TV – Il sabato del Gran Premio di Russia sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno trasmesse in differita le qualifiche (ore 12.30), non le prove libere. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTv, mentre OA Sport, come sempre, vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo di Sochi.

PROGRAMMA GP RUSSIA F1 2021

Sabato 25 settembre

Ore 11.00-12.00 Prove libere 3

Ore 14.00-15.00 Qualifiche

PROGRAMMA IN CHIARO

Sabato 25 settembre

Ore 18.20 Differita qualifiche su TV8

