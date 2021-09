La Formula Uno non ha ancora emesso bozze di calendario per il 2022, cionondimeno i comitati organizzatori di alcuni GP, come quello di Gran Bretagna e di Austria, stanno anticipando i tempi, comunicando ufficialmente le proprie date per la prossima stagione. Sommando tali annunci alle indiscrezioni che filtrano da più parti a mezzo stampa, circola ormai quella che può essere definita una sorta di “bozza non ufficiale” dell’annata 2022 del Circus.

Innanzitutto dovrebbero esserci due sessioni di test pre-stagionali (e non una sola, come avvenuto nel 2021). La prima dovrebbe disputarsi a Barcellona a fine febbraio, quella successiva a Sakhir a metà marzo. Il Mondiale partirebbe proprio dal Bahrain, il 20 marzo, restando in Medio Oriente anche la settimana successiva. Infatti il GP di Arabia Saudita dovrebbe andare in scena a inizio anno, anziché alla fine come nel 2021.

Ad aprile sarebbero programmate due gare da considerarsi a rischio per le dinamiche relative al Covid-19. Si vocifera che il 10 aprile sia previsto il GP d’Australia, seguito il 17 aprile da quello di Cina, due Paesi dove non si corre dal 2019. Dopodiché l’8 maggio vi sarebbe la novità assoluta del Gran Premio di Miami. La F1 sbarcherebbe in Europa solo il 21 maggio con il GP di Spagna, immediatamente seguito da quello di Montecarlo. A giugno si spera di mandare in scena un altro appuntamento che manca dal 2019, ovvero il GP Canada, subito dopo il GP di Azerbaigian.

Il 3 luglio si correrà certamente a Silverstone, come annunciato dal comitato organizzatore del Gran Premio di Gran Bretagna. Una settimana dopo c’è già la sicurezza di avere il GP d’Austria. Punto interrogativo sul 17 luglio, data assegnata al GP di Francia, ma che secondo indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport potrebbe anche essere affidata a Imola se l’evento transalpino, alle prese con difficoltà finanziare, dovesse andare gambe all’aria. Prima della pausa estiva ci sarebbe spazio anche per il GP d’Ungheria.

Fine agosto e inizio settembre ricalcherebbero in carta carbone il 2021. Belgio, Olanda, Italia e Russia prima del potenziale ritorno di altri due Nazioni assenti dal 2019, ovvero Singapore e Giappone. A seguire la trasferta nelle Americhe con Messico, Stati Uniti e Brasile. Infine il sipario calerebbe ad Abu Dhabi.

Programmate 23 gare e, rispetto al 2021, oltre a Imola non ci sarebbe spazio neppure per Portimao e Istanbul. In ogni caso i connotati del calendario devono ancora essere svelati con certezza. Inoltre, non è assolutamente detto che ognuno dei GP eventualmente programmati possa andare in scena. Non dimentichiamoci come anche la stagione corrente abbia dovuto fare i conti con ben cinque cancellazioni, imbastendo al volo dei recuperi.

F1 – BOZZA “NON UFFICIALE” CALENDARIO 2022

23-25 febbraio: Test invernali I (Barcellona)

11-13 marzo: Test invernali II (Sakhir)

20 marzo: GP Bahrain

27 marzo: GP Arabia Saudita

10 aprile: GP Australia

17 aprile: GP Cina

8 maggio: GP Miami

21 maggio: GP Spagna

28 maggio: GP Monaco

12 giugno: GP Azerbaigian

19 giugno: GP Canada

3 luglio: GP Gran Bretagna

10 luglio: GP Austria

17 luglio: GP Francia

31 luglio: GP Ungheria

28 agosto: GP Belgio

4 settembre: GP Olanda

11 settembre: GP Italia

25 settembre: GP Russia

9 ottobre: GP Singapore

16 ottobre: GP Giappone

30 ottobre: GP Messico

6 novembre: GP Usa

20 novembre: GP San Paolo

4 dicembre: GP Abu Dhabi

Foto: La Presse