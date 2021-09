Griglia di partenza F1, GP Russia 2021: risultati e classifica qualifiche

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Si è assegnata la pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domani. I piloti hanno dovuto fare i conti con la fitta pioggia che si è abbattuta sul tracciato per l’intera giornata e con un asfalto particolarmente bagnato che ha complicato la vita a tutti i protagonisti in pista (tra l’altro erano stata cancellate le prove libere 3 a causa delle avverse condizioni meteo).

In ultima fila scatteranno Charles Leclerc e Max Verstappen, entrambi penalizzati per avere montato la quarta power unit di questa stagione. Il pilota della Ferrari partirà dalla 19ma piazzola con il rivoluzionario motore ibrido che ha dieci cavalli in più rispetto alle ultime uscite, la speranze è quella di ottenere un risultato di rilievo. L’alfiere della Red Bull, invece, scatterà dall’ultima posizione (20mo) e tenterà una furibonda rimonta: il leader del Mondiale dovrà cercare di limitare i danni e portare a casa il maggior numero possibile di punti.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Russia, i risultati e la classifica delle qualifiche di questa tappa del Mondiale F1 in scena sul tracciato Sochi. L’appuntamento è per domani (domenica 26 settembre, ore 14.00) con l’attesissima gara, da capire se si riuscirà a correre sull’asciutto e se la pioggia rimescolerà tutte le carte.

GRIGLIA DI PARTENZA GP RUSSIA F1 2021

11. Sebastian Vettel (Aston Martin)

12. Pierre Gasly (AlphaTauri)

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

15. Mick Schumacher (Haas)

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

17. Nikita Mazepin (Haas)

18. Nicholas Latifi (Williams), penalizzato per aver montato la quarta power unit

19. Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato per aver montato la quarta power unit

20. Max Verstappen (Red Bull), penalizzato per aver montato la quarta power unit

CLASSIFICA QUALIFICHE GP RUSSIA F1 2021: RISULTATI E TEMPI

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2 Q1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 2 Q1

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2 Q1

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 2 Q1

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 1 Q1

Photo LiveMedia/Joao Filipe